Kit Kat Gold: la limited edition al caramello arriva in Italia

Arriva in Italia KitKat Gold, una limited edition al caramello dello snack KitKat. Uno snack, è il caso di ricordarlo, che noi siamo abituati a vedere in una, massimo due varianti, ma che invece in Giappone esiste da tempo in decine e decine di gusti diversi, spesso piuttosto strani.

Qui da noi qualche esperimento è stato tentato qua e là: il KitKat al tè matcha, per esempio, nel 2019 o quello al cioccolato Ruby l’anno precedente, sempre lanciati in edizione limitata. E ora si tenta un’altra operazione simile, sperando di suscitare la stessa curiosità, con il KitKat Gold, lanciato con l’hashtag #BreakInStyle.

Un incarto oro – che punta a dare un’aria preziosa al prodotto – riveste il croccante wafer con cioccolato al latte, in questa versione ricoperto di vellutato cioccolato Gold Caramel dalle decise note di caramello.

Sulla fiducia, ci verrebbe da dire che ci sembra un po’ più dolce di quanto non vorremmo fosse uno snack, ma effettivamente siamo carichi di curiosità e, come tutte le limited edition di prodotti iconici, finiremo per comprarne uno anche noi, anche solo per dire di averlo assaggiato e postare una foto di tendenza su Instagram.

Il KitKat Gold è già stato testato in Australia, dove è diventato così popolare da aggiungersi alla gamma permanente di KitKat.

[Fonte: AdnKronos]