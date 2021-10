KitKat Halloween Mini: la limited edition dello snack dedicata a “Dolcetto o Scherzetto”

Arriva KitKAt Halloween Mini, una limited editiion dello snack tutta dedicata a Dolcetto o Scherzetto. Pronti per fare Trick or Treat?

di Manuela 13 Ottobre 2021

Sta per arrivare sugli scaffali KitKat Halloween Mini, una limited edition del famoso snack tutta dedicata a “Dolcetto o Scherzetto?”.

In vista della festa di Halloween, KitKat ha deciso di realizzare una versione Mini travestendola con 5 diversi personaggi horror:

strega, con cappello a punta d’ordinanza

vampiro, con canini e orecchie a punta ben in vista

lupo mannaro, peloso e sornione

il mostro di Frankenstein che sembra si stia chiedendo cosa ci faccia lì

la mummia, dal particolare colorito verdognolo e bende bianche

Seppur con le limitazioni e le maggiori attenzioni necessarie a causa della pandemia da Coronavirus, qualcuno sta già pensando a come fare Dolcetto o Scherzetto con i bambini. E sì, Dolcetto o Scherzetto sarà pure una tradizione americana, ma in realtà nel Medioevo qui in Italia contadini, mendicanti e poveri bussavano alle porte chiedendo l’elemosina e offrendo delle preghiere in cambio. Quindi la parte consumistica sarà anche derivata dagli Stati Uniti, ma tracce di usanze simili ce ne sono anche qui da noi.

Fra i dolci che compariranno sugli scaffali quest’anno ci sarà proprio questo KitKat in versione Halloween. Si tratta del KitKat normale, quello Mini, solo con un packaging a tema soft horror.

Sulla confezione del pacco da 18 compaiono poi streghe, pipistrelli, fantasmi, zucche ghignanti e una casa stregata, sempre tutto a tema Halloween.