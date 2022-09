KitKat lancia un’edizione limitata forgiata per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

di Manuela 30 Settembre 2022

Se state seguendo la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Prime Video, forse sarete interessati a sapere che KitKat ha forgiato, cioè, ha lanciato un’edizione limitata dedicata proprio alla serie.

Mentre tornate felicemente a passeggiare nella Terra di Mezzo, ecco che potrete sgranocchiare dei KitKat a tema. Come potete vedere nelle foto, KitKat ha modificato opportunamente il packaging, personalizzandolo con i principali personaggi visti nella serie. In totale ci sono 8 pack diversi, ciascuno vestito come uno dei personaggi:

Galadriel, nobile elfa Noldor della casa di Finarfin (vi avvisiamo che no, fortunatamente Galadriel non si metterà a galoppare lungo la spiaggia con i capelli al vento sventolando un KitKat)

Poppy Proudfellow (Brandipiede), la pelopiede appartenente al popolo nomade precursore degli Hobbit

Durin, il principe dei Nani di Khazad-dum

Disa, la moglie di Durin

Celebrimbor, elfo Noldor, noto per le sue abilità come artigiano e fabbro

Miriel, la regina reggente di Numenor

Pharazon, il braccio destro della regina Miriel

Sauro, l’Oscuro Signore

Curiosamente sono rimasti fuori personaggi come Elrond, Arondir, Bronwyn, lo Straniero, Albrand e Adar, forse un pochino più importanti di un Pharazon o di Disa.

Oltre a questa edizione super limitata, non in vendita nei normali circuiti, poi, ecco che KitKat ha ideato un concorso dove vincere boni regali e premi tecnologici Amazon, il tutto acquistando almeno 3 euro di snack. Inoltre ci sarà un’estrazione finale con in palio un viaggio per 2 persone in Galles dove rivivere l’esperienza della Terra di Mezzo.