Kraft Heinz acquisisce la società brasiliana di condimenti Hemmer

La Hemmer è un'azienda brasiliana specializzata in condimenti e salse. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

di Marco Locatelli 24 Settembre 2021

La Kraft Heinz ha stipulato un accordo per acquisire Companhia Hemmer Indústria e Comércio, azienda brasiliana specializzata in condimenti e salse. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Con sede a Blumenau, Santa Catarina, Hemmer è un’azienda nata 106 anni fa e che produce condimenti, olio d’oliva, bevande, cibi in scatola e altro ancora. Secondo Kraft Heinz, Hemmer potrebbe ottenere un certo vantaggio dalla sua rete di distribuzione e dal suo modello di business, incluso il crescente canale di servizi di ristorazione in Brasile.

“Negli ultimi anni, Hemmer si è ulteriormente rafforzata come azienda alimentare sinonimo di sapore, qualità e varietà di portfolio”, ha affermato Christian Luef, amministratore delegato di Hemmer. “Siamo estremamente onorati da questa potenziale acquisizione e dall’intero potenziale di espansione che questa negoziazione offre continuando la nostra storia familiare nella regione”.

Con l’acquisizione di Hemmer, Kraft Heinz mira ad espandere le opzioni di gusto dei consumatori in Brasile, nonché a supportare la strategia dell’azienda di far crescere la sua piattaforma di prodotti International Taste Elevation e la sua presenza nei mercati emergenti.

“Questa acquisizione ci offre una preziosa opportunità per accelerare la nostra strategia di crescita internazionale incentrata su Taste Elevation, il nostro portfolio di prodotti di alta qualità che esaltano il gusto del cibo”, ha affermato Rafael Oliveira, presidente della zona internazionale di Kraft Heinz. “Hemmer è un’azienda leggendaria in Brasile, che ha aumentato le vendite nette in modo significativo e porterà un delizioso e diversificato portafoglio di prodotti a Kraft Heinz”.

Il completamento della transazione è soggetto alle approvazioni normative da parte del Consiglio amministrativo brasiliano per la difesa economica.