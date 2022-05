Kraft Heinz lancia la prima bottiglia di ketchup di carta

di Marco Locatelli 13 Maggio 2022

La popolarissima bottiglia di ketchup Heinz diventa (anche) di carta. Il colosso dei condimenti ha infatti collaborato con Pulpex, azienda di confezionamento specializzata sulla sostenibilità, per realizzare una bottiglia rinnovabile e riciclabile composta al 100% da polpa di legno e provenienti da fonti rinnovabili.

Con questa mossa Heinz diventa il “primo marchio di salse a testare il potenziale del packaging sostenibile delle bottiglie di carta di Pulpex“, ha annunciato la società.

Alla stregua dei suoi concorrenti, Kraft Heinz Company ha avviato una massiccia iniziativa di sostenibilità, con piani per creare tutti gli imballaggi riciclabili, riutilizzabili e compostabili entro il 2025 e raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050. Secondo il CEO Miguel Patricio, la bottiglia di carta è un passo in quella direzione.

“I rifiuti di imballaggio sono una sfida per il settore che tutti dobbiamo affrontare per fare la nostra parte – ha affermato Patricio – Ecco perché ci impegniamo ad adottare misure per esplorare soluzioni di imballaggio sostenibili con i nostri marchi Kraft Heinz, offrendo ai consumatori più scelte. Questa nuova bottiglia Heinz è un esempio di come stiamo applicando creatività e innovazione per esplorare nuovi modi per fornire ai consumatori i prodotti che conoscono e amano, pensando anche in modo sostenibile”.

Tuttavia, la bottiglia di carta del ketchup Heinz non sarà sugli scaffali a breve. Ad ora è in fase di realizzazione il prototipo. “Speriamo di portare questa bottiglia sul mercato e di essere il primo marchio di salse a offrire ai consumatori questa scelta, poiché molti consumatori oggi sono alla ricerca di opzioni di confezionamento più sostenibili”, ha aggiunto il vicepresidente esecutivo Rashida La Lande.