Kraft Heinz lancia le fette di formaggio vegane per il World Vegan Day

di Manuela 2 Novembre 2022

E dopo i nuggetts senza nuggets, per il World Vegan Day arrivano anche le sottilette senza sottilette. Questa volta è Kraft Heinz che ha deciso di lanciare sul mercato le sue fette di formaggio vegane, cioè quelle senza formaggio. Quindi fette di olio di cocco, amido modificato e ceci in pratica.

Queste sottilette non sottilette si chiamano NotCheese e vogliono imitare i formaggi caseari del CPG, senza però contenere una sola traccia di latte o proteina animale. Tali fette di formaggio senza lattosio saranno disponibili in tre gusti:

americano

cheddar

provolone

Disponibili a partire da novembre nell’area di Cleveland, come dicevamo, queste fette di formaggio non contengono lattosio in quanto non c’è traccia di latte in esse. Come ingredienti troviamo olio di cocco, amido modificato, acqua e proteine di ceci. Secondo Miguel Patricio, CEO di Kraft Heinz, questa altenativa vegana ha lo stesso sapore, odore e capacità di fusione del formaggio fatto col latte vero.

Le NotCheese sono il primo prodotto lanciato in sinergia dalla joint venture CPG (la quale opera sotto il controllo di Kraft Heinz) con NotCo, azienda di tecnologia alimentare che sfrutta l’IA per produrre alimenti e bevande, fra cui latticini, uova e carne. NotCo non è nuova a prodotti del genere: finora ha ideato il NotMilk, il NotBurger, il NotMeat, il NotIceCream, il NotChicken e il NotMayo, tutti prodotti che si possono trovare in vendita negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Argentina, Cile, Messico, Perù e Colombia.