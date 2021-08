Kraft lancia un gelato al gusto Mac & Cheese, davvero

L'ultima trovata in limited edition di Kraft per l'estate 2021 è l'unione di due comfort food fortissimi in America: il gelato e il Mac & Cheese.

di Valentina Dirindin 1 Agosto 2021

Se parliamo di gusti assurdi di gelato nell’estate 2021, signore e signori, abbiamo decisamente un vincitore: è il gelato al Mac & Cheese appena lanciato negli Stati Uniti da Kraft Heinz Company.

Avete presente le teglie di maccheroni (un po’ scotti) al formaggio che tanto piacciono agli Americani? Ecco, vai a sapere perché, Kraft ha pensato di dare quel gusto alla sua ultima trovata in fatto di dolci da banco frigo. E ha fatto pure bene, a giudicare dal successo di vendite del nuovissimo prodotto, finito sold out in pochissimo tempo.

“Sappiamo che non c’è niente di più rinfrescante in una calda giornata estiva del gelato. Ecco perché abbiamo voluto combinare due dei comfort food più iconici per creare un gelato con il sapore indimenticabile di Kraft Maccheroni & Cheese”, ha spiegato Emily Violett, senior associate brand manager per Kraft, motivando la bizzarra scelta per la nuova limited edition del marchio.

Il gelato, realizzato in collaborazione con la Van Leeuwen Ice Cream di Brooklin, è stato messo in vendita a dodici dollari (non proprio una cifra bassissima per un gelato da grande distribuzione) il 14 luglio (nel “National Macaroni & Cheese Day”) ed è disponibile per i consumatri fino a esaurimento scorte.