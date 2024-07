La baby influencer australiana che sta andando in giro a demolire i ristoranti europei sui social di mamma

I bambini, la proverbiale voce della verità. Willow ha dieci anni, è australiana ed è nota al pubblico internettiano anche e soprattutto come la figlia di Rozalia Russian, una delle influencer più popolari del suo Paese. Celebrità per riflesso, in altre parole, anche se a dirla tutta anche la stessa Willow sta facendo del suo per farsi conoscere. Come? Con brutali recensioni ai ristoranti visitati.

Sarebbe opportuno aprire una parentesi – breve – sull’esposizione dei minori sui social, o sul loro utilizzo per creare contenuti e guadagnare engagement (se è la bambina a fare le recensioni, chi sta lavorando? La mamma-influencer o la bambina stessa?) esponendoli alle logiche di un mondo – quello della vetrina social, naturalmente – non sempre nitido. Ma non divaghiamo: com’è che Willow si è improvvisata critica gastronomica?

Il viaggio in Europa

Rozilla e suo marito, Nick, si stanno godendo un viaggio in Europa in compagnia di Willow, dieci anni, e di Kingston, sei; durante il quale hanno portato i propri figli in alcuni ristoranti (francesi e italiani, ma non solo) già premiati dalla Guida Michelin. La nostra giovanissima protagonista, come accennato, non pare abbia gradito.

La recensione più recente riguarda proprio il nostro caro e vecchio Stivale: il Ristorante Nabucco di Milano. Willow ha concesso un punteggio complessivo di 8,5 su 10, ma sono le “note” ad avere attirato l’attenzione del popolo internettiano: la baby influencer ha raccontato di come suo fratello avesse definito la sua cotoletta come un “lecca-lecca al gusto pollo“, e ha descritto il cibo servito come “semplicemente ok”.

“Abbiamo dovuto aspettare 30 minuti prima che arrivasse il nostro cibo, il cibo era OK, non INCREDIBILE o PAZZESCO, ma semplicemente ok. Il mio voto è di 8,5/10″. Willow si è anche assicurata di prendere appunti sui piatti e sulle bevande scelte dal resto della sua famiglia: “Cibo: mamma, Osso Buco con risotto. Papà, Osso Buco con risotto. Kingston: Cotoletta di pollo”; e “Bevande: mamma, vino bianco. Papà, vino rosso. Kingston, acqua”.

Tutto molto divertente, ha giudicato la platea dei social, applaudendo e chiedendo a gran voce nuove ed esilaranti puntate. Speriamo che la bambina non scopra TripAdvisor, però.