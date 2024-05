La baguette più lunga al mondo è francese: battuto il record italiano

La Francia conquista il record per la baguette artigianale più lunga al mondo: il record era in mani italiane da ormai cinque anni.

Il record, con quell’ironia propria del destino, era di fatto in mani italiane. Parola d’ordine, che in realtà l’abbiamo già un po’ spoilerata nel titolo, è naturalmente “era”: la Francia batte il nostro caro e vecchio Stivale per una lunghezza di 791 centimetri. 140,53 metri contro 132,62, la matematica non mente, e il Guinness World Record, intransigente e puntuale, nemmeno: la baguette artigianale più lunga al mondo torna a essere appannaggio dei nostri cugini d’Oltralpe. .

Che poi badate bene, a onore del vero il record era rimasto da questa parte dell’arco alpino per cinque anni interi: la ormai ex baguette artigianale più lunga del globo fu realizzata a Como nell’ormai lontano 2019, per l’appunto. E al passaggio del testimone, se così vogliamo definirlo, si è immediatamente levato il coro di chi patisce i cugini: “Sarà sempre meno lunga della traversa di Trezeguet…” scrive un utente che evidentemente non sorride dal luglio del 2006; “Quante ascelle servono per portarla?” fa eco un secondo. I commenti sul bidet ve li risparmiamo: troppo scontati.

La baguette dei record, in numeri (e fatica)

140,53 metri contro 132,62, dicevamo: la baguette dei record è stata realizzata a Suresnes, alle porte di Parigi, ed è fondamentalmente stato il frutto di una vera e propria maratona lunga dieci ore. A muovere (e a portare “a casa”, come si suol dire) l’impresa è stata una squadra composta da ben diciotto panettieri che si sono serviti di un particolare forno mobile per dare vita al filone da primato.

Al di là dell’evidente fatica fisica, è bene notare che senza ombra di dubbio parte del lavoro è cominciato prima ancora di mettersi a impastare: per battere un record del genere occorre ragionare, pianificare, più banalmente fare la spesa. E la lista, badate bene, comunica in maniera più che eloquente l’ambizione dei nostri protagonisti: novanta chilogrammi di farina, sessanta litri d’acqua, 1,2 chili di sale e altrettanti di lievito, fino a creare un impasto dal dolce peso di 152 chilogrammi. No, a questo giro niente banana e limone.

“Un record per la baguette artigianale più lunga richiede vero spirito e sportività collettiva” ha commentato il presidente della Confederazione nazionale della panificazione francese, Dominique Anract. “In quest’anno delle Olimpiadi, complimenti a tutti i nostri panificatori artigiani. Il pane è un motore di prestazione, la nostra baguette è una parte essenziale del nostro patrimonio gastronomico”. Immaginiamo che una domanda, a questo punto, stia per sorgervi spontanea: ma che ne hanno fatto, una volta completata, della baguette più lunga al mondo? Facile: distribuita al pubblico.