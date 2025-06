“La banana si mangia così” dice l’esperto di galateo, e internet insorge

Una banana "non è da sbucciare come se fossimo dei primati", dice l'esperto di galateo. Il pubblico ascolta, prende appunti e insorge.

C’è un modo corretto e una moltitudine di modi errati per mangiare una banana. Esempio: “Non è da sbucciare come se fossimo dei primati”. A parlare è tal William Hanson, personaggio ormai noto sulla vetrina dei social (e non solo, a dire il vero) come esperto e insegnante di galateo. Il suo pubblico ascolta, prende appunti, e poi insorge.

Il palcoscenico, dicevamo, è quello internettiano. Arredato a modo per l’occasione, si capisce: tavolo in legno lucido, piatti in ceramica, protagonista impomatato il giusto e con vestito d’ordinanza. Al centro dell’inquadratura c’è lei, gialla e curva e pronta a essere mangiata a modo: d’altronde, spiega Hanson, “questo è l’unico modo in cui si dovrebbe mangiare una banana”. Servono forchetta e coltello.

“Orribilmente fuori luogo”

Dimenticatevi il fascino diretto della manualità, tanto per cominciare: il pollice opponibile, anziché usarlo per tenere la banana, viene utilizzato per imbracciare forchetta e coltello. Prima – spiega Hanson – occorre tagliare un’estremità, poi fare lo stesso con quella opposta e dopo, con il coltello opportunatamente piegato, tracciare l’intera lunghezza del frutto così da liberarlo dalla buccia. Poi lo si estrae con la forchetta, facendo attenzione a non creare una pappetta che altrimenti chi lo sente il nostro Hanson, e infine lo si può mangiare. Sempre con la forchetta, beninteso.

Il popolo internettiano, dicevamo, non è d’accordo. In molti si accontentano di prendere in giro più o meno bonariamente il galateo e le sue regole, severe quanto bizzarre; ma alcuni squarciano l’ovvio e sollevano punti che vale la pena considerare. Numero uno: “Mi spiace, William, ma non voglio sporcare dei piatti in più solo per una banana”. Pratico, educato e molto valido.

A saltare all’occhio è però un altro commento, ben più eloquente dei suoi colleghi: “Se mai mi dovessi trovare in una situazione in cui è necessario rispettare l’etichetta in questo modo” scrive l’utente nostra protagonista, “mi aspetterei come minimo che le banane escano dalla cucina già sbucciate. Una banana con la buccia su un tavolo come quello è davvero fuori luogo“. Palla nella tua metà campo, William.