La Barbera Incontra: a San Damiano il festival che celebra il Terre Alfieri

di Dissapore 15 Giugno 2022

Potrebbe sembrare un piccolo festival di paese, uno come tanti se ne vedono in giro. Invece il minuscolo comune di San Damiano d’Asti, a cavallo tra Monferrato e Roero, ha costruito una tre giorni da urlo per il Festival La Barbera Incontra 2022.

Non solo per i nomi che parteciperanno, che pure sono di tutto rispetto. C’è Orietta Berti, l’Orietta nazionale. C’è Noemi, che piaccia o no è super pop e ci ha portato fuori di testa con un tormentone estivo tra i più carini dell’anno scorso. C’è Joe Bastianich, che come fa ultimamente non cucina né mangia ma canta con la sua band. Ci sono – per chi è giovane abbastanza da far serata – i Djs from Mars, astro nascente della musica elettronica italiana.

Ma soprattutto, come svela il nome della manifestazione, c’è il vino. Il vino di queste zone, che sono legate al Terre Alfieri – che ha ottenuto la DOCG nel 2020 ed è fatto con l’Arneis nella versione bianca e con il Nebbiolo per il rosso – ma anche alla Barbera. Così, durante il Festival La Barbera Incontra – dal 17 al 19 giugno 2022 – si potranno degustare i vini selezionati dall’Enoteca Regionale Colline Alfieri, e assaggiare i piatti tipici del territorio nell’area food. Tra le specialità da non perdere, la salsiccia al barbera, piatto tradizionale e perfetto per l’evento, e quella portata in dote dalla pro loco di Celle Enomondo, che preparerà la pizza alla canapa, realizzata per omaggiare la storia di coltivazione della canapa piemontese.

Insomma, non un festival come tutti gli altri, ma un’occasione per andare alla scoperta del territorio, magari in bicicletta, pedalando tra le vigne.