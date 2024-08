La birra analcolica entra ufficialmente nel mondo dei grandi club del calcio: ecco il nuovo sponsor dell’Arsenal

Se anche l’Arsenal FC ha ufficialmente accolto la birra analcolica allora significa che questa variante è sempre più vicina a soppiantare quella alcolica nei grandi club calcistici. La squadra ha infatti nominato il più grande birrificio analcolico degli Stati Uniti come il primo partner in assoluto per la birra analcolica del club, sia per le squadre maschili sia per quelle femminili. La partnership è cominciata in agosto, in un clima che già da tempo apprezza sempre di più la birra no alcol, soprattutto se collegata alle manifestazioni sportive.

Il marchio ha affermato che prevede di investire in una campagna di marketing con i giocatori dell’Arsenal, e di lanciare una serie di promozioni tra cui omaggi sui social media ed esperienze di sostenitori VIP per rendere la partnership più accorata.

La birra analcolica conquista il mondo dello sport

Si chiama Athletic Brewing Company ed è il più grande birrificio analcolico d’America, nonché nuovo partner ufficiale dell’Arsenal. Il progetto si concretizzerà tramite le lattine della Run Wild IPA dell’Athletic, disponibili (anche alla spina, nel club) presso l’Emirates Stadium per tutte le partite previste con team maschile e con team femminili. La birra analcolica è scelta sì dai giocatori ma anche dai tifosi, ed è stato dimostrato anche durante gli Europei di calcio da poco conclusi. Il CEO di Athletic, Bill Shufelt, ha affermato che “il calcio è uno sport che funge da catalizzatore per la costruzione di comunità, con il fandom che viene tramandato di generazione in generazione. La nostra presenza internazionale si sta espandendo e la moderazione dell’alcol si sta diffondendo in tutto il mondo, in particolare tra la prossima generazione di consumatori”.

E prosegue: “questa partnership rappresenta una pietra miliare entusiasmante nel nostro viaggio volto a rivoluzionare il modo in cui il mondo beve”. Shufelt ha ragione: le vendite di birra analcolica sono in aumento nel Regno Unito. Parlando di sport in senso più ampio, alle Olimpiadi di Parigi 2024 non saranno serviti alcolici e avere come sponsor ufficiale Ab InBev (un brand celebre per i prodotti alcolici) non li ha distratti dall’intento: per i Giochi, l’azienda propone infatti la propria birra analcolica, Corona Cero.