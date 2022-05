La birra che prende in giro Putin e raccoglie fondi per l’Ucraina

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

Putin completamente nudo, seduto su di un trono in velluto rosso dalle gambe e dai bracciali istoriati in oro che galleggia di un fiume di sangue. Sullo sfondo soldati armati, le rovine di una città e alcuni carri armati, mentre il Presidente russo tiene in mano una piccola bomba atomica. No, non vi abbiamo descritto un sogno causato da una peperonata particolarmente indigesta, ma l’etichetta di una birra prodotta negli Stati Uniti che mira a raccogliere fondi per l’Ucraina.

Etichetta sulla quale campeggia, in caratteri cubitali durati, le parole PUTIN HUYLO che, nel caso in cui ve lo steste chiedendo, significa ‘Putin testa di ca**o’. Pensavamo peggio. Scherzi a parte, la birra in questione era il prodotto di punta di un birrificio di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, rimasto chiuso dopo l’inizio delle ostilità: il testimone della sua produzione, tuttavia, è stato fortunatamente raccolto da un birrificio in Virginia, vicino a Washington.

Come abbiamo accennato in apertura, oltre a deridere il presidente della Russia la birra in questione mira anche a raccogliere fondi per aiutare i cittadini ucraini colpiti dall’imperversare della guerra: stando a quanto dichiarato dai partner del birrificio, l’obiettivo è quello di raccogliere 20 mila dollari per poi spedirli alle organizzazioni umanitarie che lavorano in Ucraina.