La birra che rende “felici” arriva dal Regno Unito, ed è analcolica

Dal Regno Unito arriva la ON Beer, una birra analcolica apparentemente in grado di elevare chi la beve a un nuovo piano di sentimenti.

di Luca Venturino 20 Settembre 2023

È inevitabile che, al leggere un titolo del genere, una schiera più o meno folta di buontemponi e cinture nere di grigliate finisca per manifestare tutta la propria incredulità: “felici” con una birra analcolica? Non può essere! Beh, dobbiamo ammettere che non hanno tutti i torti – non perché siamo necessariamente d’accordo con loro, beninteso, ma perché a essere sinceri riassumere in una sola parola i (presunti) effetti positivi della ON Beer ci pare difficile.

La birra analcolica atta con “piante con i superpoteri” in grado di “elevare” chi la consuma a un piano superiore di coscienza, a uno stile di vita più attivo e consapevole, a un vigore altrimenti irraggiungibile – se credete alle parole dei produttori, è chiaro. Per inciso, non crediamo che la ON Beer sia una panacea in grado di curare tutti i mali – ma senza ombra di dubbio pare una birra interessante.

La birra analcolica del futuro?

Abbiamo la vostra attenzione? Bene – partiamo dalle basi, dunque; o più banalmente dalla ricetta. La nostra protagonista, la ON Beer per l’appunto, è una birra analcolica prodotta nel Regno Unito che, stando a quanto lasciato trapelare dall’azienda produttrice (la Drink ON Ltd), è prodotta con ginseng, damiana, ruta siriana, maca, muira-puama, rodiola, guaranà, liquirizia e pepe nella birra insieme a “tecniche di evasione dell’alcol”.

“ON Beer è una birra rivoluzionaria a zero alcol, realizzata con una speciale miscela di piante superpotenti in grado di elevare i tuoi sentimenti” ha commentato a tal proposito il fondatore di ON Beer, Chris Kazakeos. Ma al di là delle piante con i superpoteri, cos’è che la rende effettivamente diversa dalle altre birre analcoliche? E che significa, esattamente, “ON”?

“”ON” è uno stato dell’essere elevato” ha spiegato Kazakeos. “Sta a simboleggiare gli effetti edificanti e tonificanti della nostra birra e lo stile di vita attivo che consente di seguire”. Come un interruttore, a quanto pare. “ON Beer significa accendere le migliori esperienze della vita, offrire una nuova prospettiva sulla birra ed elevare l’esperienza del bere a un livello completamente nuovo. È lo stato di euforia, coinvolgimento ed eccitazione in cui vogliamo che i nostri bevitori si trovino, senza svantaggi negativi”. In altre parole è analcolica, ecco.

Curiosi di darci un sorso? ON Beer sarà disponibile in bottiglie da 330 ml al dettaglio al prezzo di sedici sterline per una confezione da quattro; 39,50 sterline per dodici o ancora 72 sterline per una confezione da ventiquattro, ma attenzione – se alzate troppo il gomito di certo non rischiate di ubriacarvi, ma non vorremmo che finiste per ascendere così tanto da non riuscire più a tornare qui, tra di noi, con i piedi per terra.