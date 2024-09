La birra più forte al mondo è scozzese, con una gradazione del 75% (ma c’è il trucchetto)

Si chiama Beithir Fire, o “Fuoco di Beithir“, per l’appunto. Un nome che è tutto un programma, di fatto: si può dire che un solo sorso, a giudicare dal retroetichetta, sia sufficiente a riempire bocca e stomaco e gola del calore dell’alcol. Come possiamo saperlo? Beh, il Fuoco ha una gradazione alcolica del 75%. Ed è una birra. Più o meno.

A produrla è un’azienda con sede in quel di Edimburgo chiamata 88 Brewery, che si vanta – con piena cognizione di causa, ci verrebbe da dire – di avere nel proprio arsenale la “birra più forte al mondo“. Il materiale di comunicazione, però, non finisce qui: sul sito ufficiale campeggia in bella vista il consiglio di consumarla “in una sola seduta“.

Come viene prodotta? E chi è ‘sto Beithir?

Stando a quanto dichiarato dall’azienda produttrice il Fuoco viene miscelato con dello spirito scozzese per raggiungere un certo volume alcolico. Dopodiché, completato il processo di fermentazione, viene filtrato per tre volte. Gli amici di 88 Brewery sono più che eloquenti nel spiegare le sue origini: il Beithir Fire è “nato dalla relazione tra due dei più famosi prodotti scozzesi, la birra e i distillati”. Un po’ tamarro, forse. Ma il gusto?

Ci affidiamo, ancora, alle note degli stessi birrai: la cosiddetta birra più forte al mondo ha un corpo in grado di “riscaldare la bocca e sfidare le papille gustative”, con note di “frutta secca e tostatura, con un finale intenso e corposo”. Il prezzo di vendita è di 45,95 sterline (circa cinquanta euro, tanto per intenderci), e proprio grazie al suo poderoso volume alcolico ha una longevità che le permette anche di raggiungere i cento anni di età. Tutto chiaro… Ma chi è ‘sto Beithir? E perché vuole farci bere il suo fuoco?

Il Beithir è una creatura leggendaria, particolarmente popolare nel folclore scozzese, simile a un serpente o a un drago. La descrizione della birra riprende il mito: “Nelle nebbie del tempo nell’antica Scozia, nacque una Leggenda dall’acqua più profonda e dal fuoco più puro” si legge. “Troppo feroce per la sua terra natale, si scatenò nel mondo. La speranza risiede in qualcuno abbastanza forte da domare il fuoco di Beithir”. In una sola seduta, lo ricordiamo.