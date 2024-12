La casa che odora di pollo fritto è un desiderio? I regali di Natale firmati KFC

Questo Natale mettete da parte i soliti dopobarba e calzini che nessuno indossa mai: regalate invece una bella candela. Non una qualunque però, che sappia, che so, di bergamotto o cannella, no. Siate originali, siate audaci. Comprate, ad esempio, una candela al “profumo” di pollo fritto. E non fate quelle facce, che non solo esiste davvero, ma è anche già andata sold out.

Il bislacco prodotto realizzato dall’azienda Homesick per KFC all’aroma (si fa per dire) Bucket of chicken è andato a ruba e davvero non riusciamo a capire perché. Ma d’altronde non c’è da stupirsi. Già lo scorso aprile la stessa catena di ristoranti aveva pensato bene di lanciare un profumo dall’eloquente nome “Eau de BBQ”; anche questo, come immaginerete, esaurito in un batter d’occhio.

Fantastici regali di Natale firmati fast food

Per queste feste natalizie i fast food si stanno dando alla pazza gioia: dopo il calendario dell’Avvento firmato Burger King, arriva la candela di KFC al profumo (?) di “cestino di pollo fritto”, l’aroma che non sapevamo di voler respirare in giro per casa. Perfetto per profumare gli ambienti come dopo una lunga giornata di barbecue a Pasquetta, questo peculiare oggetto, pensato come cadeau natalizio e offerto alla modica cifra di 34,95 dollari, è già esaurito sul sito web di Kentucky Fried Chicken.

Ma non disperate: potete sempre continuare a sfogliare il catalogo del fast food e trovare una gustosa alternativa per i vostri regali, come una decorazione per l’albero a forma di coscia di pollo con cappello di Babbo Natale oppure un’altra candela, stavolta al fragrante aroma di biscotti al burro (questa già sembra un’idea più sensata). Ce n’è per tutti i gusti – letteralmente – anche per i più tecnologici. In questo caso dovrete però fare un salto in uno store KFC in Spagna, dove da adesso è possibile recuperare il giochino Eduardochi, una nuova versione del famoso Tamagotchi, a forma di… coscia di pollo. Un ottimo regalo vintage che i vostri nipotini apprezzeranno di sicuro. O no?