La catena di pizzerie Fra Diavolo apre a Roma

La catena artigianale di pizzerie Fra Diavolo sbarca a Roma: il 21 giugno ha aperto in via Po, 29/a (all’angolo con via Salaria) in zona Parioli a pochi passi da Villa Borghese. Si tratta del nono punto vendita in Italia, dopo quelli di Cuneo, Novara, Genova, Sanremo, Bologna, Milano e Torino (del quale puoi leggere la nostra recensione): 130 posti all’interno e un dehors per accogliere i clienti all’esterno; ci lavoreranno 15 persone. Fra Diavolo, del gruppo Kappa Group, è stata nominata tra le 100 eccellenze italiane 2021 da Forbes , e inserita tra le 20 migliori catene di pizza artigianale al mondo nella classifica redatta dagli ispettori di 50 Top Pizza.

Mauro D’Errico, co-founder e presidente di Kappa Group, dichiara: “Finalmente siamo arrivati a Roma. Questa per noi è una tappa importantissima. Volutamente apriremo in un quartiere non soggetto a dinamiche turistiche. Il primo Fra Diavolo a Roma volevamo fosse per i ‘romani’. Sappiamo che le aspettative sono alte ma sappiamo anche di esserne all’altezza”. Le caratteristiche della pizza di Fra Diavolo sono quelle di una pizza alla napoletana in versione contemporanea, con cornicione alto e abbinamenti ricercati nei condimenti. Inoltre propone 3 tipi di impasti: classico, nero vegetale, cereali.