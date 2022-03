La cena più costosa del mondo? A Madrid, preparata da 5 top chef per Robert De Niro

di Marco Locatelli 3 Marzo 2022

Cinque top chef per un solo commensale per la cena che molti hanno definito come la più costosa del mondo. Non stiamo ovviamente parlando di un commensale qualunque, ma dell’attore Robert De Niro.

In realtà De Niro non ha pagato nessuno: l’attore ha infatti accettato l’invito offrendo in cambio la sua immagine per promuovere il Madrid Fusiòn, congresso internazionale di gastronomia che si svolgerà dal 28 al 30 marzo e porterà nella capitale spagnola i migliori chef del mondo. Tema: la sostenibilità.

Invece di chiedere un probabile cachet da 300 mila dollari, l’attore si è “accontentato” di una super cena preparata da Quique Dacosta, Joan Roca, Mauro Colagreco, Martín Berasategui e José Andrés e consumata nella royal suite dell’hotel Mandarin Oriental Ritz di Madrid.

Ma cosa è stato preparato a De Niro? Il menu ha previsto sei antipasti, otto secondi e due dolci. Tra i secondi – come riporta Vanity Fair – asparagi bianchi, tartufo e gamberi marinati in aceto di riso di Juan Roca, millefoglie di anguilla affumicata caramellata, foie gras, cipollotto e mela verde e tacos di nasello con kokotxas con emulsione di caffè e scaglie di paprika di Berasategui e poi barbabietola con sugo di caviale di Oscietra di Colagreco, fragole con panna e ricci di mare e anguille affumicate con piselli di Andrés. Ovviamente non sono mancati vini e champagne di alta qualità.