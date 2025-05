La Cina sta costruendo una mostruosa nave per allevare i salmoni in mare

I consumatori cinesi sono sempre più appassionati al salmone, e la produzione interna non è nemmeno lontanamente sufficiente per far fronte all’enorme richiesta, e al momento più dell’80% del fabbisogno nazionale è soddisfatto da massicce importazioni.

Parliamo di qualcosa come 100 mila tonnellate di pesce importate sono l’anno scorso, principalmente da Norvegia e Cile, un numero destinato a raddoppiare entro il 2030, stando ai dati diffusi nel North Atlantic Seafood Forum tenutosi a marzo: una situazione di cui il Ministero dell’agricoltura e affari rurali e il Ministero delle risorse naturali hanno preso atto, emanando delle linee guida volte a sostenere l’acquacoltura e il rispetto dell’oceano.

Un piano che si sta concretizzando in maniera inaspettata, con l’imminente varo della prima, gigantesca nave dedicata all’allevamento dei salmoni.

Migliaia di tonnellate di salmone all’anno

Il progetto, in verità incute un po’ di timore. Il vascello si chiama Su Hai No 1, ed è stato costruito da cantieri navali Huangpu Wenchong di Guangzhou, grande città portuale a nord-ovest di Hong Kong, è lungo 250 metri (come termine paragone, la nave più grande del mondo, la “Icon of the Seas” è lunga 365) e costato 600 milioni di dollari e, promette la proprietà della Jiangsu Lianshen Marine Technology, ci si aspetta possa produrre 8 mila tonnellate di salmone all’anno.

L’azienda dichiara in una nota: “si tratta di una pietra miliare per lo sviluppo di un’industria ittica cinese di alta qualità, ed è segno che il mercato del pesce del paese potrà ridurre significativamente la propria dipendenza dal salmone surgelato importato”.

Ma quali sono i vantaggi di una nave mastodontica rispetto alla classica acquacoltura nelle reti? In primo luogo, la possibilità di poter letteralmente spostare tutto l’allevamento in caso di condizioni avverse, da un tifone a una infestazione di alghe dannose. Oltre a questo, la presenza a bordo di uno stabilimento di trasformazione, in grado di far arrivare il prodotto sui mercati nell’arco di 24 ore.

La Su Hai No 1 rientra nel piano di Pechino per rafforzare la sicurezza alimentare del paese a fronte di cambiamenti climatici e geopolitici, e alle tensioni con l’occidente.

La nave ha già fatto un viaggio di prova in aprile, ma il varo ufficiale nel Mar Giallo, al largo delle coste di Lianyungang, nella provincia del Jiangsu, è previsto per questo autunno, e le prime forniture di salmone dovrebbero arrivare all’inizio dell’anno prossimo.