La classifica del panettone artigianale di Dissapore sta per tornare

La redazione lo sa, quali sono i panettoni che vinceranno la classifica del 2025. Ma lo scoprirete il 28 novembre, giorno in cui premieremo i 30 lievitisti migliori sul panettone e i 10 che si sono distinti per il pandoro.

I grandi nomi del panettone (e del pandoro) accanto ai lievitisti emergenti, senza distinzione alcuna. La notorietà non è un parametro di valutazione, su Dissapore; l’artigianalità lo è. Per questo, vi anticipiamo, troverete assenze notevoli dalla nostra classifica dedicata ai panettoni artigianali: i 60 giorni di shelf-life massima e l’indipendenza del produttore sono diventati, mai come oggi, condizioni necessarie per essere inclusi nel nostro panel d’assaggio.

Panel composto da Stefania Pompele, Massimo De Marco, Elena Bellusci, Rossella Neri, Dario De Marco, Chiara Cavalleris. Siamo noi stessi a stabilire, come ogni anno, quali pasticceri (ma anche gelatieri e pizzaioli, eventualmente) considerare per la valutazione, sulla base dell’andamento nelle scorse classifiche dedicate al panettone e degli assaggi svolti durante l’anno. Spesso sono lievitati altri, dai croissant ai grandi formati non associati al Natale, a suggerirci di scommettere su una new entry. Lo scopo è mantenere un numero di assaggi costante: 100 panettoni e 40 pandori, selezionatissimi, per restituire a voi lettori i 30 migliori panettoni del 2025 e i 10 pandori per cui merita spendere.

Ribadire che il panel si svolge “alla cieca” e che non abbiamo idea di ciò che stiamo effettivamente testando, nel momento in cui lo facciamo, servirà a chi non è mai atterrato su questo sito. E d’altronde scoprire i nomi dietro ai codici è l’aspetto più entusiasmante di questo lavoro, per noi stessi.

Quando uscirà la classifica dei panettoni di Dissapore

Il 28 novembre, nel tardo pomeriggio, potrete leggere i risultati del nostro panel dedicato ai pandori e ai panettoni artigianali. Li pubblicheremo durante l’evento di premiazione dedicato, presso Mercato Centrale Torino. Dalle 17 alle 19 di venerdì, condivideremo quindi i vincitori: potrete leggerli o, se volete, partecipare direttamente. Abbiamo riservato qualche posto per i lettori.

La classifica è resa possibile dai suoi sponsor: Molino Dallagiovanna e Le Piantagioni del Caffè, che nuovamente sostengono Dissapore senza influire sulle valutazioni della redazione. Il loro supporto incondizionato è importante per mantenere la nostra indipendenza, e rivelarvi, ogni anno, sorprese e conferme.