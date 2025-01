La Coca Cola presenta una bottiglia commemorativa per l’insediamento di Donald Trump

Ci siamo. Domani, lunedì 20 gennaio alle 18 ora italiana Donald Trump sarà ufficialmente presidente degli Stati Uniti d’America. Di nuovo. Stavolta la celebrazione per l’insediamento subirà qualche modifica. C’è il problema del meteo ad esempio, per cui il tutto si svolgerà all’interno senza i (veri o presunti) bagni di folla. E poi c’è lei, la fedele compagna di The Donald. No, non stiamo parlando di Melania, che se potesse evaporare durante le rare apparizioni pubbliche a fianco del marito lo farebbe volentieri. Il riferimento è alla Coca Cola, bevanda elettiva del contemporaneamente ex e neo presidente. Per l’occasione il gigante del food gli ha dedicato una bottiglia commemorativa.

Un amore sconfinato

Donald Trump non è famoso per la sua devozione incondizionata a qualsivoglia persona, valore, ideale. Qualcosa ci deve pur essere, e infatti. Il presidente eletto è un fan sfegatato della Diet Coke, tanto da assumerne in quantità formato famiglia. Circa dodici lattine al giorno, almeno così raccontavano le cronache durante l’ultimo soggiorno alla Casa Bianca.

L’azione compulsiva viene menzionata perfino su Wikipedia alla voce “Presidential button”. La pagina è dedicata a un bottone installato sotto la scrivania dello studio ovale e adattato alle esigenze di ogni ospite che vi ci si avvicenda. Obama ad esempio lo usava per ordinare il tè ogni qual volta avesse ospiti. Il segnale di Donald Trump invece evocava la sua bibita preferita, con tanto di vassoio d’argento portato da un valletto.

L’omaggio a Trump

Orbene, se Trump ama Coca Cola, Coca Cola ricambia. In questi giorni i siti d’informazione americani hanno riportato la news di una bottiglia commemorativa in onore del presidente incombente. La notizia vera però non è tanto la bottiglia in sé: Coca Cola infatti ha inaugurato questa tradizione esattamente vent’anni fa. Ogni nuovo eletto ha la sua bottiglia signature dal 2005, vale a dire da George W Bush. Il punto è che, in omaggio a Trump, questa sarà la prima Diet Coke presidenziale mai disegnata.

Presentata dal CEO James Quincey, sarà distribuita in edizione limitata il prossimo lunedì alla Casa Bianca, in occasione della cerimonia. Fan di Trump, fan di Coca Cola, collezionisti e simili: sappiate che non sarà disponibile in commercio. Dunque o siete invitati (vi consigliamo triplo strato di vestiti col freddo che fa); oppure controllate nei cassonetti di Washington. Alle brutte, provate su Ebay fra qualche mese.