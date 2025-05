La Corea del Sud vieta a Starbucks di usare alcuni nomi sui bicchieri in nome della par condicio

Prendere un caffè è un atto politico. Basti chiedere a Starbucks, che in Corea del Sud ha messo al bando sei nomi a causa delle elezioni presidenziali.

Sei nomi cancellati dagli annali di Starbucks – almeno fino al 3 di giugno. Sei nomi che, guarda caso, coincidono con queli dei candidati alle prossime elezioni presidenziali. Siamo in Corea del Sud dove il colosso del caffè ha annunciato di voler “mantenere la neutralità politica durante la stagione elettorale”.

La via della neutralità, dicevamo, è quella di vietare sei nomi dall’app per gli ordini da qua fino al 3 giugno, data che sancisce la fine delle elezioni, così da evitare che potenziali clienti ne approfittino per lanciare messaggi politici. Esagerato, dite voi? Eppure…

Una Corea mai così divisa

Vale la pena sottolineare che, tendenzialmente, le celebrità e le aziende locali si sono sempre sforzate di farsi percepire dalla popolazione come politicamente neutrali. Una forma di etichetta, se così vogliamo definirla, che negli ultimi mesi si è fatta ancora più importante: il disordine innescato dall’impeachment di Yoon Suk Yeol, ormai ex presidente, ha lasciato il Paese più diviso che mai. E dunque ecco che diventa importante non scivolare sulla più innocua delle buccie di banana.

La trovata di Starbucks non segue la legge del “prevenire è meglio che curare“, badate bene. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, un numero crescente di clienti ha ordinato tramite l’app utilizzando nomi come “arrestate Yoon Suk Yeol” o “Lee Jae-myung [il leader dell’opposizione, ndr] è una spia”. Insomma, le acque si facevano sempre più calde e Starbucks non ha intenzione di fare la fine della proverbiale rana.

Occorre poi notare che, al momento del ritiro in-store, il nome inserito dall’utente viene letto ad alta voce – un momento che rischia di trasformarsi in palcoscenico, com’è ovvio. Meglio tagliare la testa al toro, hanno deciso dai piani alti del colosso del caffè, e bloccare in toto i nomi dei candidati – e pazienza se ci saranno dei clienti omonimi, useranno un soprannome.

Starbucks, naturalmente, aveva già una lista di termini vietati – insulti, frasi offensive o blasfeme e via dicendo – ma è di fatto la prima volta che la regola si estende al mondo della politica. L’impressione, a tenere il polso alle ultime tensioni, è che non sarà l’ultima.