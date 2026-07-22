La fame nel mondo è in calo per il terzo anno consecutivo

In un mondo che spesso sembra scivolare da una crisi all’altra, tra i contrasti internazionali sullo stretto di Hormuz e le incertezze climatiche portate da El Niño, si sta scrivendo una storia di cauta speranza. I dati raccolti dalle Nazioni Unite raccontano che per il terzo anno consecutivo, nel 2025, la fame globale ha iniziato a ritirarsi, segnando un momento di tregua per milioni di persone. La percentuale della popolazione mondiale che soffre la fame è scesa al 7,8 percento, un calo rispetto all’8,1 percento dell’anno precedente e all’8,6 percento registrato nel 2022: si parla quindi di circa 645 milioni di persone, una folla immensa che tuttavia è diminuita di quasi 14 milioni di anime in un solo anno.

Ottimismo e sfide sulla fame nel mondo

Questo progresso non è stato un evento uniforme, ma un mosaico di vittorie locali: il motore del cambiamento è stata l’Asia, guidata soprattutto dall’India, dove la combinazione di programmi di benessere mirati e una crescente produttività agricola ha portato la fame sotto la soglia del 10 percento. Anche l’America Latina e i Caraibi hanno visto miglioramenti costanti, mentre nazioni come la Repubblica Dominicana sono state ufficialmente cancellate dalla mappa globale della fame. Perfino in Africa, un continente spesso associato a sfide insormontabili, si sono accesi segnali di ripresa in paesi come Etiopia, Tanzania e Senegal.

Máximo Torero, economista capo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ha osservato questo mutamento con una miscela di ottimismo e prudenza. In un’intervista, ha sottolineato l’eccezionalità del momento attuale: “La grande differenza rispetto agli anni precedenti è che quest’anno il tasso di fame è diminuito in tutti i continenti, compresa l’Africa, anche se molto, molto leggermente”. Tuttavia, il cammino rimane in salita. L’Africa ospita ancora la popolazione più numerosa di persone denutrite, con 309 milioni di persone colpite, ovvero un africano su cinque. Torero ha spiegato che le infrastrutture deboli, la mancanza di catene del freddo e le reti di trasporto inefficienti rendono i cibi deperibili come frutta e latte proibitivi per molti.

La sfida non riguarda solo la quantità di calorie, ma la qualità del cibo che finisce sulle tavole. Oggi, circa 2,69 miliardi di persone non possono permettersi una dieta sana, che richiederebbe una spesa media di 4,28 dollari al giorno. Mentre la fame cala, altre ombre si allungano: la malnutrizione infantile resta elevata, l’anemia tra le donne peggiora e l’obesità negli adulti continua a crescere costantemente. Le agenzie delle Nazioni Unite avvertono che il sistema alimentare sta fallendo nel proteggere i più vulnerabili.

Il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, ha sintetizzato con vigore la necessità di un’azione coordinata: “Il rapporto mostra che il progresso è possibile, ma dobbiamo muoverci più velocemente. Porre fine alla fame e rendere le diete sane accessibili richiede impegno politico, investimenti sostenuti e politiche abilitanti. Le recenti crisi – dai disastri naturali come la pandemia di COVID-19 ai disastri provocati dall’uomo come i focolai di conflitti, la guerra in Ucraina, la crisi di Gaza e la recente interruzione dello Stretto di Hormuz – hanno dimostrato sia la resilienza dei sistemi agroalimentari sia la necessità di rafforzarli ulteriormente per servire meglio le persone, gli agricoltori e i consumatori più vulnerabili del mondo”.

Il futuro, pur carico di potenziale, è minacciato da rischi immediati. Le tensioni geopolitiche che bloccano le rotte marittime fondamentali fanno lievitare i prezzi di carburante e fertilizzanti, mentre il ritorno di un forte El Niño potrebbe sconvolgere i raccolti nelle regioni più fragili. Torero ha avvertito che questi fattori potrebbero invertire i successi ottenuti: “Speriamo che la tendenza non cambi, ma ci sono diversi rischi che ci colpiscono proprio ora”. Anche nelle zone di conflitto come Gaza, il lavoro di ricostruzione è appena agli inizi, poiché il settore agricolo è stato devastato: “Il nostro compito è aiutare a ristabilire la produzione agricola perché una parte significativa dell’infrastruttura per l’agricoltura è stata distrutta”.

In questo scenario, la voce di Alvaro Lario, Presidente dell’IFAD, risuona come un appello alla concretezza: “Il rapporto SOFI ci dice che il costo di una dieta sana continua a salire e che quasi 2,7 miliardi di persone potrebbero essere ancora incapaci di permettersi una dieta sana. Le catene del valore resilienti devono essere una parte centrale della risposta. Il nostro compito ora è trasformare le prove fornite dal SOFI in investimenti – e farlo attraverso la partnership. Insieme, possiamo costruire le catene del valore, i sistemi di mercato e le economie rurali che rendano il cibo sano accessibile a tutti”.

Catherine Russell, Direttore Esecutivo dell’UNICEF, ha ricordato il cuore umano di questa battaglia: “Ogni bambino merita la possibilità di crescere e svilupparsi al massimo delle proprie potenzialità, e questo inizia con l’accesso a cibo nutriente e conveniente. Questo rapporto è un duro monito del fatto che i sistemi alimentari falliscono per milioni di bambini e famiglie. Cibo, salute, istruzione e protezione sociale devono andare di pari passo per proteggere i bambini e le donne più vulnerabili dagli shock globali”.

A lei ha fatto eco Carl Skau, Direttore Esecutivo facente funzioni del WFP: “Dietro ogni numero in questo rapporto c’è una famiglia che conta il costo del cibo. Il conflitto e gli shock climatici li spingono oltre le loro possibilità. Dobbiamo continuare a lavorare con le agenzie partner, i governi e le comunità per costruire sistemi alimentari che resistano agli shock, in modo che le famiglie possano permettersi diete nutrienti, anche in tempi di crisi. Ora abbiamo bisogno di investimenti sostenuti per eguagliare la portata della sfida”.

Infine, il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha posto l’accento sulla salute come diritto universale: “Sebbene accogliamo con favore il chiaro progresso che abbiamo fatto nel ridurre la fame, una dieta sana rimane ancora inaccessibile per una persona su tre a livello globale. L’obesità è in aumento e il progresso sulla nutrizione materna e infantile è in fase di stallo. Ma sappiamo cosa funziona: politiche che rendano il cibo sano la scelta facile, promuovendo l’allattamento al seno, l’etichettatura sulla parte anteriore della confezione, tassando i prodotti non sani e proteggendo i bambini dal marketing dannoso. Le diete sane non sono un lusso – sono il fondamento della salute e devono essere alla portata di tutti”.

La conclusione del rapporto SOFI 2026, per quanto positivo, non è quindi un punto di arrivo, ma un orizzonte verso cui tendere: “Il lavoro che ci attende negli anni fino al 2030 è immenso. Tuttavia, un mondo in cui una dieta sana non sia più fuori portata per quasi una persona su tre è un mondo che vale la pena costruire”. Nonostante le incertezze del clima e della politica, la rotta verso un mondo senza fame sembra, seppur faticosamente, tracciata.