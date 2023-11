La Farmacia del Cambio di Torino celebra le ATP Finals con una brioche

di Luca Venturino 12 Novembre 2023

Nel rettangolo di cemento, tra il tannino del sudore e l’intensità dell’agonismo, c’è anche spazio per mettere qualcosa di dolce sotto ai denti. Non ne siete convinti? Basti chiedere alla Farmacia del Cambio, istituzione sabauda alla golosità, che ha deciso di celebrare le ATP Finals di Torino con il lancio di una nuova brioche a tema.

Tema, siamo certi che l’avrete già intuito, naturalmente suggerito dal torneo in questione: la nuova Brioche Speciale della Farmacia del Cambio è di un giallo canarino, la superficie screziata a suggerire una sensazione di ruvidità, con due linee bianche e parallele che le corrono sui fianchi. Si tratta, in altre parole, di una pallina da tennis. Tagliata a metà, beninteso, che altrimenti rischia di rotolare giù dal piattino.

La dedica della Farmacia del Cambio di Torino

Puntuale, la trovata della Farmacia del Cambio di Torino. D’altro canto, come i nostri lettori più sportivi sapranno senza ombra di dubbio, le ATP Finals, importante torneo di tennis maschile giocato su campi in cemento, prendono il via proprio nella giornata di oggi, domenica 12 novembre, con Jannik Sinner e Stefanos Tsipitas che si affronteranno presso il Pala Alpitour del capoluogo piemontese alle ore 14 e 30.

Il primo sguardo alle palline da tennis più golose di sempre ci arriva tramite la vetrina social della Farmacia del Cambio: tre brioches su tre piattini. Ad accompagnare lo scatto c’è anche una breve didascalia ricca di quelle poche norme operative che ci bastano a intuire che si tratterà, con ogni probabilità, di una edizione limitata.

La nuova brioche della Farmacia del Cambio, in altre parole, sarà verosimilmente – continuiamo a fare affidamento al lusso del condizionale perché, a onore del vero, un eventuale colpo di scena non è per forza da escludere – disponibile da domenica 12 novembre fino alla prossima, il 19; in modo tale da coincidere con la durata complessiva delle ATP Finals.

Diamo un’occhiata, dunque, a quanto gli amici della Farmacia del Cambio hanno deciso di lasciare trapelare. “Dal 12 al 19 novembre Farmacia celebra l’arrivo del Grande Tennis a Torino con una nuova Brioche Speciale” si legge nella didascalia del post di cui sopra. Poi qualche indizio per quanto riguarda gli ingredienti – giusto il sufficiente a farci venire un poco di acquolina in bocca: “Soffice impasto brioche ripiena di crema pasticcera. Assaporala, nella splendida cornice di Piazza Carignano”.

Nei commenti, come potrete immaginare, c’è già chi si lecca i baffi: “Siete dei Maestri, veramente” ha commentato un utente; “Bravi, che bella idea!” scrive una seconda.