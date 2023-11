La FDA vieta l’uso di questo ingrediente in alcune bevande alla frutta e sportive

La FDA ha deciso di vietare l'uso di un ingrediente ben specifico presente solitamente in alcune bibite come la soda e nelle bevande sportive

di Manuela Chimera 4 Novembre 2023

A quanto pare la Food and Drug Administration (FDA) ha chiesto di vietare l’uso di uno specifico ingrediente usato di solito nelle bibite alla frutta e nelle bevande sportive. Stiamo parlando dell’olio vegetale bromurato, noto anche come BVO, un additivo alimentare che fortunatamente qui da noi da tempo non vediamo in quanto l’Unione Europea lo ha già vietato.

La FDA contro l’olio vegetale bromurato

Prima di tutto: che diamine è l’olio vegetale bromurato? Quando pensi di aver sentito nominare tutti i possibili additivi alimentari, ne salta sempre fuori uno nuovo. Il BVO è un olio vegetale modificato con bromo. Si tratta di uno stabilizzante usato soprattutto nelle bibite alla frutta, nella soda e nelle bevande sportive che impedisce agli aromi di frutta e agrumi presenti in queste bevande di separarsi e galleggiare sulla parte superiore delle bevande.

Il problema è che questo additivo è risultato essere tossico per la tiroide, il fegato e il cuore. Inoltre può causare problemi neurologici. Inoltre ci sono studi che hanno suggerito come questo additivo possa causare il bromismo, una malattia provocata da un’esposizione cronica al bromo che provoca sintomi neurologici.

Come dicevamo, in Europa da tempo è vietato usare l’olio vegetale bromurato. Ma non solo: era il 2014 e alcuni marchi di bevande analcoliche come Coca-Cola e Pepsi, a seguito di una petizione, avevano di propria volontà eliminato questo ingrediente dalle proprie bevande, a causa dei potenziali danni alla salute umana.

Così adesso la FDA, dopo che la California ha vietato di sua sponte l’uso dell’olio vegetale bromurato entro i confini dello stato, ha deciso di proporre di vietare a livello nazionale il suo uso.

James Jones, vice della FDA, ha chiaramente spiegato che l’agenzia è arrivata alla conclusione che l’uso previsto del BVO negli alimenti non è più considerato sicuro dopo che i risultati di studi condotti insieme al National Institutes of Health hanno fatto notare i potenziali effetti avversi sulla salute umana.

Nonostante alcune grosse aziende americane abbiano già deciso di loro volontà di eliminare questo emulsionante, ecco che ce ne sono altre che ancora lo stavano usando. Ma se la richiesta della FDA troverà accoglimento, ecco che potrebbe essere bandito anche dagli Stati Uniti.

Ovviamente al momento il divieto è ancora in corso di vaglio. La decisione finale arriverà solamente dopo il 17 gennaio 2024: entro quella data dovrebbero arrivare eventuali commenti in merito a tale proposta e poi ci dovrà essere tutto un processo di revisione, ma è possibile che l’anno prossimo il divieto diventi effettivo.