La figliata campana si fa soggetto perfetto per il gender reveal

Quando credi di averle viste tutte c’è sempre qualcosa pronto a contraddirti, è proprio una regola di vita da tenere in mente. Mai ci saremmo aspettati di vedere un gender reveal – pratica ormai molto in voga quando c’è di mezzo un nascituro – celato in una mozzarella. E non una qualunque bensì la figliata napoletana, una specialità tipica che nasconde tante piccole mozzarelline in una gigantesca che le racchiude tutte. Un risvolto geniale che ci fa in fin dei conti quasi sorridere dopo una tale trashata.

A condividere questa lattiginosa perla è la pagina Instagram sarcastica @trashezzaespensieratezza, che può ora annoverare il reel della figliata rivelatrice tra i più visti degli ultimi mesi. Quasi settecentomila visualizzazioni in soli due giorni, con centinaia di commenti da parte di una platea che palesemente si nutre di certi spettacoli. Spettacoli degni forse del Castello delle Cerimonie.

Cos’è il gender reveal

Si chiama gender reveal ed è una nuova tradizione che sui social network è diventata virale. Si tratta di una festicciola con amici e parenti e che offre uno spettacolo fantasioso con lo scopo di svelare il sesso del nascituro a tutti i presenti (genitori compresi). Ci sono gender reveal di ogni tipo, ma le tipologie più arcaiche sono far scoppiare un palloncino pieno di coriandoli o azionare fumogeni pittoreschi, per vedere che colore esce tra rosa o azzurro. Perché il livello – in generale – è ancora quello ovvero associare sempre il rosa alle femminucce e l’azzurro ai maschietti.

Arriva dagli Stati Uniti e ha preso piede (strano, nevvero?), ma qui in Italia questa nuova usanza sa davvero regalare grandi soddisfazioni. Soprattutto da Roma in giù. Capita sempre più spesso che nei gender reveal sia coinvolto anche il pubblico, non solo spettatore passivo ma reso complice: e il food, in questi casi, è la scelta più apprezzata.

Il cibo protagonista anche qui

I genitori si stanno inventando veramente di tutto, e le pasticcerie si sfregano le mani per questa nuova valanga di comande all’insegna del colorante. Esistono ormai torte di ogni tipo: dalla semplice neutra con impasto interno colorato, a quella con carta da bruciare in superficie, alla surprise cake a tema. Scorrendo i video con i gender reveal è ormai comunissimo trovare lo stratagemma dei cupcake: ogni persona presente ne morde uno fino a trovare quello colorato all’interno.

Ma, ecco, un gender reveal salato non lo avevamo ancora visto: solamente il tocco partenopeo poteva partorire una genialata del genere, e usare proprio una figliata come scrigno rivelatore. Con Gigi D’Alessio in sottofondo a cantare “Sarà lui? Sarà lei?”. Tutto perfetto. Grazie, web, per queste perle, che condividiamo.