La Gelato Week si allarga a 6 città d’Italia: l’evento dal 25 al 30 marzo

Alla terza edizione, la Gelato Week porterà gli appassionati alla scoperta di quasi 70 gelaterie in dei percorsi in 6 città italiane.

Dal 25 al 30 marzo torna, con la sua terza edizione, la Gelato Week organizzata da @milano_congelato, pagina Instagram dedicata dedicata al gelato di qualità seguita da più di 22 mila follower. La novità di quest’anno è l’espansione ad altre 5 città, per un evento che coinvolgerà 68 gelaterie.

Cos’è la Gelato Week

Un evento itinerante che permetterà ai partecipanti di scoprire luoghi e gelaterie attraverso varie passeggiate organizzate nelle città scelte: Milano, dove si potrà optare tra 25 gelaterie, Roma, Torino e Bologna con 10, 8 a Verona e 5 a Padova, e in ciascun locale sarà disponibile un gusto limited edition, che si potrà assaggiare solo durante l’evento, ispirato al tema del percorso di appartenenza.

Per chi vorrà avventurarsi nei percorsi del gelato, si potranno acquistare i biglietti “coppetta” (10€ o 8€ in base alla città) che includono una coppetta due gusti nelle cinque gelaterie del percorso, o i biglietti “cono” (14€ o 12€ in base alla città) con cono o coppetta di tre

gusti, e vantaggi esclusivi dai partner e sponsor.

Le 68 gelaterie aderenti alla Gelato Week:

● Milano: Gelatario, LAB, Rigoletto, Premiata Cremeria, Zero Gelato, Pavé – Gelati&Granite, Alberto Marchetti, AiVoglia, Iconico, C’era una Volta, VERO Gelateria Cremeria, Borsieri, Freddo Gelato, Gelatamo, Toldo, Wally, Geko, Clover, Gelato e Champagne, Gnomo, Il Negozietto del Gelato, Sbam, Anthologia del gelato, Dassie, Accademia 64.

● Roma: Stefano Ferrara – Formaessenza, Zelato, Günther Gelato Italiano, La Gourmandise, Fiordiluna, Al Settimo Gelo, Manny’s Gelateria Artigianale, Il Pellicano, Neve di Latte, Come il Latte.

● Torino: Aria, Miretti, Maradeiboschi, Papalele, Ottimo! buono non basta, Gelati D’Antan, La Tosca, MODO, Alberto Marchetti, ViaTrento.

● Verona: Gelateria Impero, Jurri Naturalmente Diversi, Gelateria GóGó, Pikko, Il Mustacchio, Gelateria Nanà, Gelateria Renon, Tugò.

● Bologna: VERO ~ Gelateria Cremeria, Cremeria Marconi, Gelateria Delle Moline, Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato, Cremeria Islanda, Cremeria D’Azeglio, GardenBO, La Sorbetteria Castiglione, Cremeria da Paolo, Cremeria Scirocco.

● Padova: Gelateria Ciokkolatte, Gelateria Da Bepi, Gelateria Gianni, Gelateria Panciera e Gelateria Antiche Tentazioni.

La Gelato Week prevede anche un evento di chiusura, il “Fuori Gelato” che si terrà il 30 marzo alle Officine del Volo, in Via Mecenate 76/5, con ampio spazio dedicato a esperienze gastronomiche e culturali.