La masterclass sul panettone di Dissapore e Affini a Mercato Centrale Torino: come partecipare

Come riconoscere un buon panettone artigianale (o un pandoro) dal cugino industriale e come abbinare il vermouth ai grandi lievitati: questi i temi i una masterclass che vede declinato il dolce del Natale sulla città di Torino. A Mercato Centrale.

Dettagli che fanno la differenza e che, nel caso del pandoro, rendono i confini ancora più labili. Impareremo a distinguere un (buon) panettone artigianale da quello industriale, facendo “le pulci” ai lievitati delle feste come si confà a Dissapore, impegnato in una masterclass rivolta ai veri appasionati di gastronomia torinesi, nella sede di Mercato Centrale a due passi dalla Mole. Accanto a noi Affini, che guiderà i partecipanti in pairing tipici del territorio quanto esclusivi attraverso una elezione di Vermouth a cura di Distillerie Subalpine e il drink “Un panettone da bere”, realizzato sul posto dal barman Danilo D’Amico. Con gli ingredienti del panettone.

Il salotto di Affini: masterclass sul panettone e pandoro con Dissapore

L’evento sarà giovedì 12 dicembre, dalle ore 19:00 fino alle 20:30, presso la bottega Affini Dry 0.0, che si trova al piano terra di Mercato Centrale Torino. Trattasi del primo bar uncrafted d’Italia, cocktail bar zero alcool dai cocktail interamente preparati in loco. In altre parole, tutte le preparazioni vengono autoprodotte, rinunciando alla classica bottigliera che si associa all’immagine della mixology. Sarà dunque divertente, per i partecipanti alla masterclass, assistere alla preparazione del panettone in formato liquido. Per l’occasione ci saranno anche i vermouth (quindi, gli alcolici). E in particolare si degusteranno il “Le masche”, categoria superiore con vini piemontesi e erba ruta-colore paglierino, come all’origine del vermouth di Torino, e l’Alpino in botte, blend totalmente home made con aggiunta di spezie e fiori alpini (selezionati dall’antica drogheria Rinaldi).

Dissapore, rappresentato da Chiara Cavalleris, farà la sua parte mettendo alla prova i palati degli ospiti: il confronto tra panettoni e pandori (rispettivamente artigianali e non), alla cieca, entrerà nel vivo dell’analisi sensoriale più specifica, per veri cultori del lievitato.

La partecipazione alla masterclass ha un costo di 15 euro (il pagamento avverrà direttamente a Mercato Centrale): chi fosse interessato può scrivere una mail a info.torino@mercatocentrale.it