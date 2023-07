La Matta Pizzeria di Rosario Esposito La Rossa apre a Scampia

di Luca Venturino 8 Luglio 2023

Imprevedibile, libera e soprattutto necessaria – la “carta matta”, o se preferite l’essere “matti” e basta. Il 6 di luglio ha aperto la Matta Pizzeria, uno spazio in cui lavoreranno i ragazzi del centro di salute mentale di Scampia e dove saranno organizzati laboratori creativi per i più giovani attorno al rito della panificazione. Una pizzeria sociale, in altre parole, con qualche passo in più: il progetto ha coinvolto la Scugnizzeria, libreria inserita in uno dei quartieri più difficili del capoluogo campano e simbolo dell’impegno verso i giovani che lo abitano, fondata dall’editore e scrittore Rosario Esposito La Rossa, insignito nel 2016 a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

La Matta Pizzeria di Rosario Esposito La Rossa prende vita

“La Matta Pizzeria diventerà un luogo fondamentale della vita di questo quartiere” ha spiegato Rosario Esposito La Rossa. “L’abbiamo chiamata così per dichiarare da subito, in modo ironico ma soprattutto affettuoso, che qui i pizzaioli saranno alcuni ragazzi del centro di salute mentale di Scampia, ragazzi a cui vogliamo dare un’importante opportunità di lavoro e di integrazione. E poi la Matta, nella cultura popolare napoletana, è la carta da gioco che può trasformarsi in quello che vuole. Proprio come questo spazio, che sarà versatile e inclusivo”.

Uno spazio matto, una festa aperta per persone vivaci e dannatamente interessanti, in altre parole. Le radici della Matta Pizzeria, a onore del vero, provengono da lontano – da 800 chilometri di distanza, a dire il vero: il primo annuncio della sua apertura risale a poco più di un anno fa, quando due librai – Serena Aimasso e Carlo Borgogno della Milton – della lontana “capitale” delle Langhe, Alba, si innamorarono di Scampia e decisero di donare lo spazio che sarebbe poi diventato la Matta.

La Matta Pizzeria è diventata realtà attraverso una storia di speranza, di perseveranza, di generosità. L’inaugurazione del locale, come accennato in apertura di articolo, si è tenuta il 6 di luglio ed è stata un successo. “Sarà difficile spiegare quello che è accaduto ieri sera” ha scritto su Facebook Rosario Esposito La Rossa, allegando una foto dei ragazzi della Matta. “Ci metteremo giorni, ci vorranno numerosi post. Ieri sera c’erano più di 300 persone. Oltre 100 bambini. La piazza era piena. Un evento storico. Se ieri tutto è andato per il verso giusto lo si deve a queste facce in foto, alla meglio gioventù di Melito, di Scampia, di Napoli. Ieri abbiamo assaporato la felicità, la comunità, ieri amm Arrevutat!”