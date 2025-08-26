La più autorevole organizzazione di corsi sul vino sbarca su Tinder, e organizza un evento di speed dating

Il WSET ha organizzato un evento di speed dating con tanto di attività a tema: tutto, pur di risparmiavi l'imbarazzo di rompere il ghiaccio chiedendo "qual è il tuo colore preferito?".

Parlare per termini assoluti è sempre rischioso. Tra gli addetti ai lavori, però, è verità più o meno unanimemente accettata che il WSET sia il leader della formazione dedicata a vini, distillati e cugini vicini e lontani. Sede a Londra, programma articolato in livelli, celebre tra professionisti e appassionati. La novità è che ha organizzato un evento di speed dating. Eh?

Il passo dalle tecniche di vinificazione allo swipe a destra è evidentemente breve. Il calendario indica martedì 2 settembre, le mappe puntano verso la WSET School di Bermondsey, nel sud di Londra. Orario di inizio 18 e 30, il biglietto costa 35 sterline con drink – quasi scontato, no? – incluso. C’è solo un problema, o forse dieci.

La ricerca dell’abbinamento perfetto

Il programma promette ai partecipanti l’opportunità di incontrare almeno 10 individui. E badate bene, diciamo “programma” non a caso: ogni coppia potrà partecipare a una serie di attività per evitare che la conversazione viri su quanto sia pazzerello il meteo in terra d’Albione, come degustazioni alla cieca e contest di disegno delle etichette più celebri. Insomma: tutto, pur di risparmiavi l’imbarazzo di rompere il ghiaccio chiedendo “qual è il tuo colore preferito?”. Il verde e il viola, comunque.

Prima del pronti partenza via i partecipanti dovranno indicare la loro fascia d’età preferita, e i boys & girls con la casacca di casa faranno del proprio meglio per inrociare gli incontri secondo le preferenze espresse. Al momento il problema principale è prettamente logistico, per così dire: mancano maschietti.

I biglietti per le donne sono già esauriti, a quanto pare. Caccia all’uomo: cercasi ometti di età superiore ai 30 anni per onorare la promessa dei dieci incontri ciascuno. Vale la pena notare che l’evento è (attualmente) rivolto a uomini e donne che desiderano incontrare persone del sesso opposto, ma in caso di interesse il WSET organizzerà anche una versione LGBTQ+.