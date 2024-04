La pizza alla banana di Gino Sorbillo non è un pesce d’aprile

Sorbillo-Italia uno a zero, ancora una volta: il pizzaiolo ha proposto a Pasqua la pizza con la banana per provocare Flavio Briatore, ma ha ottenuto l'attenzione di tutta la nazione.

Risale a metà marzo il dissing (poco credibile) tra Gino Sorbillo e Flavio Briatore, e solamente adesso il pizzaiolo partenopeo risponde all’imprenditore romano. Come? Cogliendo la provocazione al balzo e facendo la pizza con la banana. O meglio, la pizza Napoletana con la banana. E no: non è un pesce d’aprile anche se nel weekend di Pasqua e Pasquetta ci abbiamo veramente sperato.

E non tanto per il peculiare ingrediente (Sorbillo ha fatto e farà di peggio, e anche in questo caso è stato un furbacchione riuscendo a scatenare un putiferio sul niente – e la stampa ha abboccato, ancora) ma piuttosto per l’imbarazzante siparietto tra i due che prosegue in maniera definita oggi “cringe”, e per la reazione degli italiani. Ripercorriamo i pregressi della questione, per contestualizzare meglio questa pizza Chiquita.

Perché Sorbillo ha fatto la pizza con la banana

Il perché Gino Sorbillo abbia fatto una pizza alla banana è chiarissimo e ve lo spieghiamo tra un paio di righe. A non essere chiaro è perché l’abbia fatta adesso e non due settimane fa: probabilmente ha scelto un weekend caldo come la Pasqua, per provocare. Riuscendoci. Ma torniamo al primo punto: il perché. Qualche tempo fa, in un video mezzo recitato, Flavio Briatore accusò Gino Sorbillo di scarsa “napolitanità” (e scommettiamo che il tutto era concordato tra i due, ma non lo sapremo mai). Questo in riferimento alla pizza con ananas del pizzaiolo partenopeo, sfoggiata per settimane tra il sacro e il profano.

Peccato che Briatore, al posto di dire “ananas” disse “banana”. Da qui, la pizza con la banana di Gino Sorbillo fatta esplicitamente per Mr Briatore Flavio. A prescindere dalla spontaneità o dai presunti accordi in merito, ha colto la palla al balzo per rispondere al collega e anche per provocare tutta Italia ben conscio della cosa. Insomma, quasi rimpiangiamo i tempi in cui il match Sorbillo VS Briatore riguardava i prezzi delle pizze e non la credibilità degli ingredienti usati per condirle (loro parlerebbero di topping).

Sì, ma state calmi: è una pizza dolce come tante

La capacità degli italiani sui social di non leggere mai ciò che le persone scrivono o di osservare bene è incredibile, e infatti a moltissimi indignati è sfuggito che la “pizza Napoletana con la banana” altro non è che una normalissima pizza dolce come da secoli ormai si vedono in giro. Nei giropizza soprattutto. Un classico dell’anti-tradizione: base pizza, “banane, cioccolato al latte (Gino Sorbillo tuttavia tagga Nutella negli #, oltre a taggare Chiquita – Ndr), zucchero a velo“.

Attenti, quindi, a scaldarvi per queste cose, cari italiani tradizionalisti: ricordatevi che per avere la vostra attenzione, Gino Sorbillo ha appositamente fatto la pizza con i grilli, col granchio blu e – appunto – quella con ananas.