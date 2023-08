La pizza con anguria di Vincenzo Capuano scatena le (prevedibili) ire del web

Il pizzaiolo Vincenzo Capuano ha osato preparare una pizza con l'anguria per Ferragosto. Non l'avesse mai fatto: prevedibilmente il web si è scatenato

di Manuela Chimera 17 Agosto 2023

Era inevitabile, suppongo. Il pizzaiolo Vincenzo Capuano ha deciso di osare l’inimmaginabile: per Ferragosto ha postato un video dove preparava una pizza con l’anguria. E altra frutta, a dire il vero (limoni, pere, kiwi…). Non lo avesse mai fatto: neanche fosse intervenuto Pavlov, ecco che appena è stata nominata la “pizza con l’anguria” le ire (prevedibili) del web sono subito scattate sull’attenti.

Vincenzo Capuano osa con la pizza con anguria

Il pizzaiolo ha un folto seguito sui social, complice anche la sua partecipazione al programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e il fatto che è campione mondiale di Pizza. Ebbene, in modo evidentemente provocatorio e goliardico, visto che a Ferragosto siamo tutti un po’ pazzerelli e sopra le righe, è voluto andare oltre l’italico odio per la pizza all’ananas, proponendo la pizza con l’anguria.

Capuano ha poi pubblicato il video della ricetta, corredandola di hashtag che la definivano una “pizza contemporanea”. Solo che i suoi follower non hanno per niente gradito questo alzata di testa del pizzaiolo. Anche se potevano aspettarsi qualcosa del genere: d’altro canto, in molti, ancora non gli hanno perdonato il fatto di tagliare la pizza con le forbici!

Ecco alcuni dei commenti al vetriolo che la video-ricetta ha scatenato fra i puristi della pizza:

“Basta. Ma proprio basta. Vai a prendere like dagli americani. E non è un complimento”

“Una vita a prendere per il culo a chi metteva L’ananas sulla pizza ora vediamo di peggio … continuate a fare le pizze con semplicità che sono sempre le cose migliori … adesso sembra che si fa a gara a chi mette di più sulla pizza”

“Lievt a miezz jamm jaaa! La volete finire, un piatto che un tempo era margherita e marinara oggi la state rendendo inaccessibile economicamente a molte persone. Poi non parliamo dei millequattrocentoventotto gusti che trovi sui menu. Prima la pizza era felicità, aspettavi il sabato per mangiare la tua margherita con patatine e un bicchiere di coca cola freddo. Mo addirittura a fell e mellon ngopp. Tra poco mi aspetto a nzalat e riso, a lasagna. Capuà va a putà e piant cu chelli forbici”

“Fatti serio, e fai le pizze come si facevano una volta. La semplicità dove cavolo sta!”

“Secondo me faresti bene a farti una bella vacanza….La vera pizza che ci ha contraddistinto in tutto il mondo non è questo trash!”

“Ti sei montato la testa e pure tuo nonno invece di fare stronzate con te ti poteva dire ” wagliò bell ro nonn puort a tradizion annanz e nun ffa comm a llat ” invece no si e montato la testa anche lui io gia non lo seguo piu ridicoli”

“Più pizzaioli meno personaggi”

“Fai delle buonissime pizze ma hai dei prezzi esagerati 😮ma perché vuoi guadagnarci così tanto? Non commento questa Macedonia di pizza ma ti Consiglio di rivedere il listino prezzi”

Considerazioni in ordine sparso. Prima di tutto, perché tutti ce l’hanno con la pizza all’ananas o con la pizza ad altri frutti? In fin dei conti la pizza gourmet con i fichi sì e quella con l’anguria no? Cos’è, una forma di discriminazione contro le angurie? Certo, forse si potrebbe modificare leggermente l’approccio. Nel video si vede Capuano mettere sulla pizza una fetta alquanto spessa di anguria, forse potrebbe risultare più gradevole se tagliata a tocchettini. Ma è solo un suggerimento per chi volesse provare a ricreare la ricetta, nobilitando l’anguria come già fatto con i fichi.

In secondo luogo, creare e inventarsi nuove pizze non vuol mica dire cancellare quelle vecchie e tradizionali. La Margherita rimane sempre lì, solo che accanto avrà anche quella con l’anguria. Forse.

Non entriamo in merito, invece, alla questione dei prezzi. Da poco eravamo stati a mangiare nel locale di Capuano, qui trovate anche la nostra recensione e i prezzi a maggio erano abbastanza in linea con l’offerta e il mercato. È innegabile, però, che nel corso delle ultime settimane, il prezzo della pizza stia aumentando di volta in volta. Che si un effetto dell’estate? Si spera.

Comunque ecco la video-ricetta di Capuano. Ci rivediamo qui quando anche la pizza con l’anguria sarà stata sdoganata come pizza gourmet (sempre se l’anguria-power riuscirà a superare le ire del web):