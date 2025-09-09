La pizza di Rossopomodoro punta nuovamente all’espasione dopo l’acquisizione da parte di Spoon Brands

Rossopomodoro è ora nello stesso portfolio di KFC, un'operazione che punta a un ulteriore sviluppo in Italia e all'estero.

Rossopomodoro, catena di pizza napoletana fondata nel 1998 e ora presente in più di 10 paesi con oltre 100 ristoranti, si unisce a KFC, Antica Focacceria San Francesco e Milos Greek Food nel portfolio di Spoon Brands, emergente piattaforma di food retail che ne ha acquisito il 45%, in un’operazione di cui non sono state rese note le cifre.

La catena di pizzerie è tra le più riconosciute al mondo e, basata soprattutto su un modello di franchising (il 70% delle insegne sono di franchisee), vanta già collaborazioni importanti con partner come Autogrill/Avolta oltre a una partnership esclusiva con Eataly che l’ha resa un riferimento per la pizza napoletana in tutte le sedi nordamericane. Dal 2018 il suo partner di maggioranza è OpCapita, società d’investimento che ha sostenuto un’importante operazione di rilancio ed espansione.

Un nuovo capitolo per Rossopomodoro

Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di Spoon Holding, ha dichiarato: “L’ingresso nel mondo della pizza con Rossopomodoro è un passo fondamentale per Spoon Brands. Aggiungiamo un tassello strategico al nostro impegno nell’investire e supportare brand storici del food retail, e lo facciamo con il marchio più riconosciuto e amato per la pizza napoletana, sia in Italia che all’estero. La nostra comprovata capacità di investire in marchi di valore, unita al forte posizionamento di Rossopomodoro, crea una sinergia vincente. Siamo pronti a dare un impulso decisivo allo sviluppo di questo brand, valorizzandone ulteriormente l’unicità e la tradizione”.

L’obiettivo dell’investimento è quello di supportare lo sviluppo del marchio, ampliandone la presenza in Italia e all’estero, con un focus sui format di ristorazione più casual, come “La Bottega” già presente in molte grandi stazioni e aree retail, mantenendo la qualità delle materie prime italiane, soprattutto campane.

L’amministratore Delegato di Rossopomodoro, Nicola Saraceno, condivide l’entusiasmo: “dopo i recenti successi e le nuove aperture in location prestigiose come Eataly Miami, Milano Piazza Duomo e Roma Galleria Sordi, questo accordo con Spoon Brands conferma e supporta la nostra strategia di espansione. Lavorare con un partner solido e autorevole come Spoon Brands ci permetterà di accelerare la crescita, sia attraverso il franchising che con la gestione diretta”

Saraceno ci tiene ad assicurare: “continueremo a puntare sui nostri valori irrinunciabili: l’utilizzo di materie prime di altissima qualità, selezionate da fornitori italiani e campani, e l’offerta di un’esperienza autentica, che sia in un contesto casual dining o con la rapidità del quick service. L’obiettivo è sempre lo stesso: far assaporare ai nostri clienti l’autentico sapore della pizza, un must italiano, e gli altri prodotti tipici della nostra straordinaria tradizione partenopea”.