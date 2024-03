La pizza e il San Marzano lasciano hanno lasciato il segno a Tokyo, con Dissapore e Garage Pizza

In collaborazione con Solania Pomodoro e Molino Casillo

Il 5 marzo appena passato ha visto svolgersi presso il ristorante K’shiki del Mandarin Oriental Hotel di Tokyo una cena a quattro mani organizzata da Garage Pizza e noi di Dissapore, in cui la protagonista indiscussa è stata la pizza: un modo per rafforzare l’unione tra due culture accomunate da un atavico amore e rispetto per il cibo, e che il disco di pasta più amato del mondo non può che rafforzare ulteriormente. Un evento che ha riscosso un successo al di là delle aspettative, che ha visto pizzaioli giapponesi, stampa, content creator e le presenze istituzionali dell’Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Gianluigi Benedetti, e del Ministro dell’Agricoltura dell’Italia Francesco Lollobrigida.

Un’unione di gusti e persone

A mettere fisicamente le mani in pasta sono stati due ambasciatori della vera pizza italiana da Tokyo: Giuseppe Errichiello, pizzaiolo e proprietario di Da Peppe Napoli Sta’ Ca” a e della neonata Ristopizza, e Daniele Cason, executive chef del Mandarin Oriental e del pluripremiato The Pizza Bar on 38th, creando un percorso degustazione a tutto carboidrato che ha visto alternarsi diverse interpretazioni di pizza, dalla margherita al padellino, a più classiche proposte fine dining, il tutto con il supporto del pomodoro San Marzano DOP di Solania e le farine con germe di grano di Molino Casillo, prodotti raccontati anche dagli stessi produttori.

Diverse, infatti, sono state le occasioni di approfondimento, con ad esempio Giuseppe Napoletano, presidente e fondatore di Solania, che ha posto l’accento sulla tracciabilità del pomodoro e la sua tutela, e Antonella Tota e Vito Mezzina, rispettivamente responsabile comunicazione e direttore export di Molino Casillo, concentratisi invece sulle caratteristiche nutrizionali e qualitative delle farine con germe di grano, e raccontando inoltre i piani per il Giappone, territorio nel quale il Molino è approdato da qualche mese.

Un successo (anche) istituzionale

Grande visibilità all’evento è stata data anche dalla forte presenza delle istituzioni, dimostratesi molto interessate all’iniziativa. Oltre a Gianluigi Benedetti, ambasciatore italiano a Tokyo, nonché dello stesso Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, presente in Giappone in occasione della visita alla 49esima edizione di Foodex, la più importante fiera agroalimentare del paese, che ha visto un’importante presenza italiana.