La pizza milanese in 14 pizzerie e 7 catene: nasce Di Pizza

Offrire ai lettori, in una sola occhiata, una fotografia approfondita e affidabile della scena pizzaiola di una città: questa è l’ambizione da cui prende le mosse Di Pizza, format itinerante creato da Garage Pizza con il supporto di Dissapore. Ci siamo guardati bene dal proporre l’ennesima classifica, la nostra selezione non vuole porre giudizi definitivi bensì fornire a curiosi e appassionati un punto di partenza che possa definire uno standard solido per le proprie esplorazioni.

Con questo obiettivo in mente, la prima tappa in cui presentare ufficialmente questo progetto non poteva che essere Milano. È sicuramente una sfida cercare di raccontare una scena, quella meneghina, estremamente variegata e dalle molteplici sfaccettature -seconda solo a quella napoletana e campana- in cui pizzaioli di stretta osservanza partenopea convivono con innovatori gourmet o alfieri di croccantezze romane, e dove la ruota di carretto si stende a fianco di cornicioni pronunciati.

La selezione

L’impresa ha richiesto la collaborazione di un gruppo di amici e partner come Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Emme Distribuzione e Frantoi Cutrera, col supporto tecnico di Birra Kbirr e dei vini di Fattoria Pagano, che si sono dimostrati all’altezza dell’impegno richiesto, permettendoci di giudicare e selezionare, in totale autonomia e trasparenza, quelli che riteniamo essere gli indirizzi da salvare sulle proprie mappe per partire con l’esplorazione della ricca offerta di pizza milanese in questo preciso momento storico.

Il risultato sono 14 pizzerie -insegne con al massimo due locali- più 7 catene artigianali che pur annoverando tre o più locali anche in diverse città italiane mantengono comunque un adeguato livello qualitativo sia nel prodotto che nel servizio.

Le pizzerie

Amunì – Pizzeria Sicula

Biga

Confine – Pizza E Cantina

Dry Milano

Giolina

Glory Pop

La Pizza Popolare

Marghe

Modus

Mozzafiato

Piz

Pizzeria Da Lioniello

Santa Margherita

Succulenta

Le catene

Assaje

Berberè

Capuano’s

Da Zero

Lievità

Peperino

Pizzium

I prossimi appuntamenti con le presentazioni delle mappe Di Pizza sono già programmati: Sicilia Orientale, Calabria, Salento e Roma.