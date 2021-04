La pizzeria 50 Kalò riapre (all’aperto) a Londra dopo 4 mesi

Dopo 4 mesi di lockdown anche la pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo, a Londra, ha rialzato le serrande. Per ora il servizio ai tavoli è consentito solo all’aperto, e nel caso del locale di Trafalgar Square si tratta di 16 posti a sedere.

Non molti, è chiaro, “ma abbastanza per ricominciare” fa sapere il titolare ai microfoni de La Repubblica. 50 Kalò London ha infatti a disposizione ben 200 mq per 90 posti a sedere totali.

Insomma la proverbiale luce in fondo al tunnel si comincia a vedere. Stando al programma impostato dal premier Boris Johnson mesi fa, ristoranti, pub e pizzerie potranno tornare a servire ai tavoli (anche) all’interno dei locali solo dalla metà di maggio.

“Non potremmo essere più emozionati – spiega Salvo -. Intorno a noi la gioia della ripartenza si mescola con l’amarezza delle saracinesche chiuse delle attività che non hanno retto all’urto della pandemia”.

Fonte: La Repubblica