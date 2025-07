La politica piemontese sta litigando per capire se il vino sia o no in crisi

Nella provincia di Asti c’è aria di crisi nel settore vinicolo, o forse no, ci stanno ancora pensando. A sentire il consigliere regionale del Piemonte, l’astigiano Fabio Isnardi, le migliaia di ettolitri di mosti fermi nelle cantine sono ragione sufficiente di preoccupazione, ma a sentire l’assessore all’Agricoltura del Piemonte, Paolo Bongioanni, non c’è nessuna crisi.

Tutto questo mentre produttori e consorzi attendono che la politica decida se un problema esista davvero.

Crisi sì o no?

Torniamo all’8 di luglio, quando Isnardi presenta un’interrogazione per chiedere soluzioni a quella che lui considera una crisi “paragonabile alla crisi economica del 2008”.

Per lui i numeri parlano chiaro: nelle cantine della zona sono fermi 100mila ettolitri di mosto di Moscato e oltre a 55mila ettolitri di vino rosso il tutto in “un momento di grave difficoltà per il mondo del vino (a causa di) una serie di circostanze esterne, tra cui gli inasprimenti delle pene del Codice della Strada e l’instabilità geopolitica”.

Una situazione confermata anche dai principali consorzi e associazioni di categoria piemontesi, che segnalano ”un calo degli imbottigliamenti del 12% rispetto all’anno precedente, oltre a circa 40mila ettolitri di vino invenduto” e propongono come soluzione “la distillazione straordinaria di Dop, coerente con le misure del ‘Pacchetto Vino Ue’ del 28 marzo”.

Bongioanni, da parte sua non crede che la situazione sia così problematica, e se dei guai dovranno arrivare, sarà colpa di Trump: “non si ritiene sia il caso di definire l’attuale situazione quella di una grave crisi del vino piemontese poiché la scorsa annata vitivinicola si è chiusa con un +5%. La grave crisi non c’è al netto dell’incognita dei dazi”.

Non solo, c’è anche spazio per rivendicare il successo del Piemonte vinicolo, derubricando la “crisi” dell’astigiano ad una criticità locale: “il Piemonte si conferma seconda regione a livello nazionale per impatto di fatturato con un giro d’affari di 1.248 milioni di euro. Crescono le esportazioni dei rossi Dop, mentre eventuali esuberi sono limitati solo ad alcune aree”.

E anche la distillazione, suggerita da Isnardi per fare fronte all’eccesso di prodotto sembra praticabile: “l’attivazione della distillazione di crisi può essere fatta unicamente attraverso l’adozione di un atto delegato dalla Commissione europea, in risposta a una domanda motivata presentata da parte dello Stato. Su questa ipotesi proseguiranno gli incontri con i Consorzi e le organizzazioni sindacali agricole”.

Insomma, prima di capire quali soluzioni applicare, ad Asti devono ancora capire se un problema effettivamente c’è. Ci si aspetterebbe un intervento del Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, anche se forse possiamo già intuire quale sarebbe il suo punto di vista al riguardo: “il problema non sono le centinaia di migliaia di ettolitri di prodotto fermo, ma la demonizzazione del vino”.