La prima pizzeria italiana con l’orto verticale è a Caserta, da Ciccio Vitiello

Dopo il recupero di un orto abbandonato, Ciccio Vitiello rilancia la sua svolta agricola col primo orto verticale in una pizzeria.

Il legame sempre più stretto con l’agricoltura è certamente uno dei temi cardine del dibattito intorno alla pizza contemporanea, e non si tratta più “solo” di ricerca e selezione della materia prima, ma di entrare nel merito della produzione degli ingredienti e della sua sostenibilità.

In questo movimento si sta distinguendo Ciccio Vitiello, talentuoso pizzaiolo di Cambia-Menti a Caserta, già salito agli onori delle cronache per la sua “Recensione negativa”, pizza dal finto fondo bruciato -in realtà spalmato di crema di olive-, ironica provocazione nei confronti del mondo dei rating online.

Nel 2024 Vitiello era già partito con la sua svolta agricola recuperando un orto abbandonato ai piedi del sito UNESCO di San Leucio, progetto che ora viene ampliato e affiancato dalla vertical farm ricavata direttamente nel giardino della pizzeria: è la prima in Italia.

La vertical farm di Cambia-Menti

Per realizzare questo orto verticale è stato dedicato, ad angolo del giardino della pizzeria, uno spazio di dodici metri di lunghezza per un metro e trenta di larghezza, sviluppato in altezza su più box verticali, e Vitiello ha collaborato con Lympha, azienda leader nell’agricoltura innovativa, vincitrice del bando della Regione Campania per l’installazione di un impianto pilota di acquaponica nella “Terra dei Fuochi”.

La vertical farm della pizzeria è un sistema idroponico, tecnica di coltivazione fuori suolo in cui le radici delle piante sono immerse in una soluzione nutritiva che fornisce acqua, minerali e ossigeno, garantendo una crescita più rapida, un minor consumo d’acqua e un raccolto sempre disponibile, e consente di ridurre del 90% il consumo d’acqua rispetto all’agricoltura tradizionale, permettendo di ottenere un numero di piante dieci volte superiore per metro quadrato, massimizzando lo spazio disponibile.

Si è partiti con la coltivazione di alla coltivazione di scarola riccia, lattuga rossa e verde, bietola multicolor, pak-choi, cicoria ed erbe aromatiche come basilico napoletano, greco e limonato, a cui si aggiungeranno altre varietà nel tempo, che vanno ad affiancare le melanzane, zucchine e pomodori durante l’estate, friarielli e broccoli in inverno, ingredienti essenziali della tradizione gastronomica campana già coltivati nel terreno recuperato a San Leucio, dopo più di dieci anni di abbandono.

Così commenta Vitiello: “credo fortemente che il rispetto per la terra e l’innovazione possano convivere, e con questo progetto voglio dimostrare che è possibile coltivare in modo responsabile, garantendo prodotti freschi e di alta qualità direttamente nella mia pizzeria. Vedere crescere gli ingredienti che finiscono sulle mie pizze è un segnale concreto di trasparenza e attenzione per il futuro del cibo”.