La Prova del Cuoco, chef Natale Giunta finisce all’ospedale per un incidente

di Luca Venturino 20 Dicembre 2021

Lo chef de La Prova del Cuoco Natale Giunta è recentemente stato vittima di un brutto incidente dopo essere caduto dal suo monopattino per via di una grossa buca. Il risultato? “Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, dice lo chef su Instagram, e un’operazione all’ospedale.

Come accennato, Natale Giunta stava guidando il proprio monopattino nei pressi di piazza Don Sturzo quando, a causa di una buca formatasi in prossimità di un tombino, si è ritrovato a terra con il volto coperto da una maschera di sangue. A rendere nota la notizia è stato lo stesso chef attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove per l’appunto si vede il volto fasciato in seguito all’operazione e la buca che ha causato la brutta caduta.

Nella didascalia del post, inoltre, non manca una piccola critica al Comune di Palermo: “Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche”, si può leggere nel post. Non mancano, tuttavia, i ringraziamenti per chi l’ha aiutato: “Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato”.