La quarta realtà economica in Italia (26 miliardi di fatturato) è nel food ma non esiste

I prodotti a marchio del distributore (MDD) sono tutte quelle referenze in vendita nei supermercati che portano lo stesso marchio dell’insegna, o quantomeno sono riconoscibilmente legati a essa. Ogni catena ha i suoi, a volte anche più di una linea, una di primo prezzo e un’altra premium, spesso legata a ingredienti del territorio o a denominazioni di qualità. Gli MDD nascono negli anni ‘80 come alternative più convenienti ai classici prodotti di marca, e il loro successo è stato immediato, e inarrestabile: nel 2024 hanno generato un fatturato di 26 miliardi di euro, che li qualificherebbe come quarta realtà economica in Italia, se si trattasse di un’azienda esistente.

Una realtà in crescita

Gli MDD hanno registrato una crescita del 2,4% nell’ultimo anno, e dal 2019 un vertiginoso +35%, dimostrandosi ormai una presenza fissa nei carrelli delle famiglie. Uno dei motivi principali è sicuramente il prezzo, e si stima che, confrontando i listini con i prodotti di marca omologhi, abbiano generato un risparmio complessivo di 19,8 miliardi di euro tra il 2020 e il 2024.

I dati provengono dallo studio “Il ruolo guida della Distribuzione Moderna e della Marca del Distributore per la transizione sostenibile della filiera agroalimentare”, condotto da condotta dall’azienda di consulenza The European House – Ambrosetti (TEHA) e che verrà presentato nei prossimi giorni durante il MARCA, Il salone internazionale della Marca del Distributore, in programma presso BolognaFiere.

Questi prodotti si dimostrano non solo occasione di risparmio per i consumatori, ma anche fonte di aumento di fatturato per la GDO. Sempre secondo questa analisi infatti, i supermercati il cui fatturato è fatto almeno all’80% da MDD, crescono più degli altri. Nel periodo dal 2015 al 2023 infatti hanno registrato aumenti medi dell’8,5% all’anno, rispetto al 3,9% generale.