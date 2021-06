La Regina Elisabetta taglia una torta usando una sciabola

Nonostante i suoi 95 anni compiuti, la Regina Elisabetta II sa ancora come porsi al centro dell’attenzione stupendo tutti quanti: per esempio, decidendo di tagliare una torta non con un semplice commento bensì con una sciabola cerimoniale. “Così è più insolito”, ha detto ai presenti giustificando il suo gesto, se mai una regina del suo calibro avesse bisogno di giustificarsi.

The Qeen, accompagnata da sua nuora la duchessa di Cornovaglia Camilla e dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha presenziato a un evento a margine del vertice del G7 che si è tenuto a Carbis Bay, in Cornovaglia.

L’evento era un ricevimento speciale con i volontari che organizzano il giubileo di platino del prossimo anno, che celebrerà i 70 anni di regno della regina. Per l’occasione era stata preparata anche una grande torta, che la regina ha insistito per tagliare con una spada cerimoniale – quella che di solito viene utilizzata per conferire il titolo di cavaliere.

Non una spada facile da maneggiare, in effetti, ma la regina ha dimostrato di saperci fare tra le risate dei presenti che le hanno fatto notare che, qualora avesse preferito, ci sarebbe stato a disposizione un più semplice coltello. “So che c’è”, ha risposto Elisabetta, con lo stesso tono carico di ironia British con cui ha chiesto ai leader del G7,, in posa per la foto di rito: “deve sembrare che ci stiamo divertendo?”

