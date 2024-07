La regola d’oro dell’efficienza aziendale secondo Jeff Bezos? È quella delle “due pizze”

La regola perfetta per creare dei gruppi di lavoro? Quella delle "due pizze", secondo Jeff Bezos. Non tutti, però, sono d'accordo.

No, per regola delle “due pizze” non si intende una italicissima gara di abbuffate. Si tratta, piuttosto, della regola d’oro su cui Jeff Bezos avrebbe – apparentemente: non ci prendiamo responsabilità per ispirazioni più o meno sottintese – fondato il suo impero.

Come funziona? Beh, è semplice: consiste nel non creare mai gruppi di lavoro che non possano essere sfamati da più di due pizze. Attenzione: l’idea non è quella di risparmiare sulla pausa pranzo, ma di evitare la formazione di squadre troppo gonfie e rallentate dalla necessità di mantenere tutti i membri sui compiti da svolgere.

Ma funziona veramente?

Vi facciamo un esempio pratico: è sabato sera, e il piano – dolorosamente poco ispirato, lo sappiamo: ma siamo creature abitudinarie – è quello di andare a mangiare qualcosina fuori. Ora pensate a due scenari: nel primo dovete mettere d’accordo solamente due vostri amici, nel secondo un gruppo di venti persone, di cui almeno due, pur non partecipando minimamente alla discussione per scegliere il locale, criticheranno ogni proposta senza offrire alcuna alternativa. Capite dove vogliamo arrivare, no?

Ecco, da qui l’idea di Jeff Bezos. Poi chiaro, vale la pena sottolineare che le “due pizze” in questioni non sono le tonde in formato tradizionale, che di solito sfama un uomo adulto o poco più: “Idealmente si tratta di un team di meno di dieci persone” ha spiegato Daniel Slater, responsabile della cultura e dell’innovazione di Amazon Web Service.

L’obiettivo, dicevamo, è quello di snellire le linee di comunicazione e la burocrazia: non c’è bisogno di chiamare l’amico che ha il gruppo della compagnia silenziato (ma veramente? E ancora ci uscite insieme?) per spiegargli i piani – il gruppo è abbastanza piccolo per cui tutti sanno tutto.

“La struttura a due pizze promuove anche la responsabilità del team” ha continuato Slater. “Solitamente i gruppi di dimensioni più modeste non delegano un progetto da loro iniziato ad altri gruppi”. Vi pare corretto? Eppure, badate bene, la regola non convince tutti.

“Trovo che la regola delle due pizze di Jeff Bezos sia obsoleta e necessiti di un rinnovamento” ha spiegato Johnny Warstrom, CEO di Mentimeter. “Limitare il numero dei partecipanti alle riunioni non aumenta la produttività: piuttosto la ostacola. I team più piccoli limitano la possibilità di avere una prospettiva ampia e diversificata”.