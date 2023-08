La sagra della nutria (purtroppo) non esiste: la locandina era una boutade

Niente sagra della nutria a Udine. No, non si tratta di un rinvio per maltempo o mancanza di partecipanti: era tutto fake.

di Luca Venturino 28 Agosto 2023

No, la sagra della nutria non si farà – e non per maltempo, problemi o scaramucce di organizzazione o mancanza di partecipanti (che sia mai: gli estimatori della nutria, si è scoperto, sono numerosi e agguerriti e appassionati). Niente di tutto questo: più banalmente, la sagra della nutria non si farà perché non è mai stata organizzata e non è mai esistita. Non esiste il menu e la lista dei cocktail e tema promessi dalla locandina, non esistono la musica dal vivo e gli intrattenimenti che non potrebbero e non dovrebbero mancare a ogni sagra che si rispetti – l’unica cosa che esiste, o che comunque è esistita, è la sopracitata locandina che negli ultimi giorni ha fatto il giro dell’internet. Peccato fosse falsa.

Niente sagra della nutria, ed è subito delusione

La data indicata era dall’8 al 10 di settembre: tre giorni dedicati dedicati alla nutria e a tutte le sue sfumature al parco Brun in Chiavris, a Udine, che hanno attirato un successo definibile, secondo gli standard del tempo, virale. Eh sì, perché come accennato in apertura i partecipanti non mancavano certo: Gianluca Fachechi, gestore assieme alla moglie Giorgia Piano, dell’area verde Brun, ha raccontato di essere stato sommerso dalle telefonate di udinesi e non; tant’è che in molti erano pronti a partecipare con parenti e amici nonostante la (sospettosa, con il senno del poi) coincidenza con Friuli Doc.

La locandina, dicevamo, è stato lo scherzo di qualche buontempone abile nello sfruttare la cassa di risonanza dei social media. Alla sagra della nutria avrebbe suonato la famosa Nutria Band, poi seguita dall’esibizione live del dj River Rat (che deadmau5 era evidentemente impegnato, quel fine settimana) e dall’apertura dei chioschi enogastronomici pronti a offrire delizie come il Nutriamisù, il carpaccio di nutria, le tagliatelle al ragù di nutria e la nutria in salmì con l’immancabile polenta.

Si prometteva poi spazio per il cantastorie Nutrias, il Nutria Party e il Ballo della Nutria. E invece niente – a bocca asciutta. “Mi hanno chiamato in centinaia, tra cui anche parecchi amministratori del Comune per avere informazioni” racconta Fachechi, gestore dell’area verde individuata come palcoscenico per la sagra della nutria. “C’è chi ha contattato addirittura la polizia locale per chiedere di stoppare l’iniziativa. Proprio oggi due ragazze si sono presentate qui per protestare”.

I veri intenditori della nutria, tuttavia, avrebbero dovuto intuire fin da subito che si trattava di uno scherzo: “Non ci sono nutrie e nemmeno ratti al parco Brun” spiega ancora Fachechi. “E poi non avrei mai potuto competere con Friuli Doc, proprio negli stessi giorni”.