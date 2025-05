La simpatia di Lollobrigida sugli agricoltori di mele trentine

Ospite in una fiera agricola in Trentino, il ministro Lollobrigida cita Tolkien.

Molte pagine sono state scritte sulla peculiare fascinazione della destra italiana per l’opera di J. R. R. Tolkien, una storia che ha il suo inizio ufficiale nel 1977, quando l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, ossia il Fronte della Gioventù, organizzò in quel di Montesarchio (in una politicamente favorevole provincia di Benevento) un festival di musica e dibattiti battezzato “Campo Hobbit”, proprio come gli abitanti della contea immaginata dallo scrittore inglese.

Una passione che, dai futuri nomi di spicco come quelli Gianfranco Fini o Gianni Alemanno, tutti partecipanti allo storico evento, si è tramandata all’attuale classe politica, come dimostrano le citazioni Tolkieniane di una Giovane Giorgia Meloni, e una recentissima uscita del ministro Francesco Lollobrigida.

“I fratellini di Gimli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Lollobrigida (@francescolollobrigida)

L’occasione è stata la ventisettesima Mostra Mercato dell’Agricoltura che si sta tenendo a Cles, in Trentino, nell’ambito della fiera del primo maggio.

Dopo un classico post di rito per l’omaggio ai lavoratori nel giorno della loro festa e gli impegni del governo in ambito di diritti e sicurezza sul lavoro, il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si concede una foto con due partecipanti all’evento.

“Non sono i fratellini di Gimli ma degli straordinari produttori di Mele Trentine. Dalla Fiera Agricola di Cles il Primo Maggio di chi lavora anche oggi per garantire la Qualità Italiana”.

I due signori appaiono visibilmente spaesati e non certo a loro agio davanti alle telecamere, e sono probabilmente stati pescati per il loro fascino da saggi coltivatori e custodi della montagna, ben incorniciato dalle lunghe barbe, che hanno suscitato nel ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali una nostalgia della gioventù militante, portandolo a citare Gimli, nano della casata dei Durin e membro della Compagnia dell’Anello.

Così Lollobrigida si porta a casa una foto ricordo che lo immortala come “uomo del popolo”, ministro dell’agricoltura tra gli agricoltori e pure una battuta a tema pop, ma l’operazione simpatia non sembra riuscita. Le reazioni sui social al post si possono infatti riassumere in un commento particolarmente riuscito: “Come ci si sente in mezzo a gente che lavora? Sensazione strana eh?”.