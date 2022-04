La Spagna non impedirà di bere alcol al ristorante, anche se ci aveva seriamente pensato

Il Governo spagnolo voleva collaborare con i ristoratori per ridurre il consumo di alcol nella popolazione, ma i ristoratori non erano della stessa idea.

di Valentina Dirindin 30 Aprile 2022

State tranquilli: in Spagna, mentre siete in vacanza, potrete continuare a ordinare una cerveza anche a pranzo al ristorante, e qualsiasi altra bevanda alcolica, in realtà. Ed è inutile che lo diate tanto per scontato: avrebbe potuto non essere così, visto che il Paese stava seriamente pensando di imporre un divieto singolare, ma alla fine ha cambiato idea.

Infatti, i bar e i ristoranti spagnoli avevano ricevuto il suggerimento – non richiesto – di ridurre la vendita di alcol durante i pasti come modo per incoraggiare uno stile di vita più sano. Una serie di iniziative di questo tipo erano state portate avanti dopo che il Ministero della Salute ha annunciato mercoledì una nuova strategia per promuovere il cibo fresco nel tentativo di ridurre le malattie cardiache, la principale causa di morte del paese. All’interno dei documenti sul progetto si parlava di “collaborare con i ristoranti per promuovere la dieta mediterranea come modello di alimentazione salutare per il cuore, senza includere il consumo di alcol”.

E no, i ristoratori non l’avevano presa benissimo. La presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso ha caricato la foto di un bicchiere di vino sul suo account Twitter, sostenendo che il governo volesse metterlo al bando e ricevendo moltissimi commenti e condivisioni. Anche i consiglieri dell’opposizione in regioni come La Rioja e Castilla-La Mancha hanno chiesto un cambiamento nella formulazione finale del documento. <così alla fine il Governo ha ceduto e ha fatto un passo indietro: il Ministero della Salute ha eliminato i riferimenti all’alcol nel testo definitivo della Strategia per la salute cardiovascolare del Sistema sanitario nazionale.