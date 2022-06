La Spezia, aperitivo a mollo? Arriva il bar galleggiante nel Golfo

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

Concludere una giornata in barca con un bell’aperitivo senza essere costretti ad armeggiare? Presto nelle acque che lambiscono La Spezia sarà possibile: a luglio, infatti, verrà inaugurato Unicorn, un vero e proprio bar galleggiante ispirato dagli esempi provenienti dalle Hawaii o dall’Oceano Pacifico. L’idea dietro l’inaugurazione del locale è quella di intercettare le numerose barche che, all’avanzare del crepuscolo, si preparano a rientrare verso i rispettivi porticcioli facendo leva sulle ciurme assetate e vogliose di prolungare la propria esperienza in mare: il bar si schiererà in alcune delle zone più protette del Golfo dei Poeti, dalla diga foranea al Canale di Porto Venere o al riparo dell’isola Palmaria, e come accennato offrirà ai lupi di mare (anche i più improvvisati) il rinfresco di uno spritz in barca.

Unicorn è di fatto una barca a due ponti spinta da due fuoribordo da 80 cavalli – o, in altre parole, una sorta di bancone galleggiante con tanto di terrazza superiore: i clienti saranno liberi di accostare per prelevare un cocktail da bere a bordo della propria imbarcazione o, se lo preferiscono, salirvi per consumare direttamente sulla sua terrazza. “Vivendo il golfo da anni ci è capitato anche di rinunciare al piacere di un’uscita perché i tempi di preparazione non lo permettevano” ha commentato Michela Perotti, una delle ideatrici di Unicorn. “Ci siamo chiesti come sarebbe stato avere a disposizione un bar in mezzo al mare”.