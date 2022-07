La Spezia: giovane sub morto durante una battuta di pesca in apnea

Un giovane sub è stato trovato morto nelle acque di Portovenere, a La Spezia: si era immerso per una sessione di pesca in apnea.

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

Tragedia inaspettata nelle acque di Portovenere, a La Spezia: Maurizio Zanello, 27enne residente a Milano, aveva organizzato un’uscita in barca con un gruppo di amici. Il mare, dopotutto, era la sua passione, e nello specifico il giovane amava la pesca subacquea in apnea: la giornata sembrava perfetta per una sessione, e così Zanello non ci ha pensato due volte prima di infilarsi la maschera e buttarsi in mare. Le ore tuttavia passano, e nessuno sa più nulla della sua condizione: gli amici hanno contattato la Capitaneria di Porto locale che, mobilitando l”elicottero dei vigili del fuoco di Genova, i sommozzatori e una squadra di tre unità di pompieri, hanno dato inizio alle ricerche.

Ricerche che, purtroppo, sono servite solamente a confermare la sua dipartita: il suo cadavere è stato ritrovato intorno alla mezzanotte della stessa giornata, ma le cause del decesso sono tuttora da chiarire. “Che la terra ti sia lieve, ti sei spento seguendo la tua passione” scrivono i suoi amici sui social per rendere omaggio alla sua memoria. “Lascerai tante lacrime e disperazione a tutti quelli che non vivono il mare come lo vivevi tu”.

L’amministrazione comunale, nel frattempo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, mercoledì 13 luglio: “Sarà annullato lo spettacolo del comico Leonardo Manera che avrebbe dovuto svolgersi martedì sera a San Terenzo, così come il sante Beach Party di Mercoledì e tutti gli altri eventi in programma” si legge in un messaggio emesso dal Comune. “Mercoledì dalle 10.30 alle 10.45 i commercianti sono invitati ad osservare 15 minuti di chiusura”.