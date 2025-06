La storia dei pesticidi e dei fitofarmaci nelle passate di pomodoro dei supermercati

Alzi la mano chi, anche in questo momento, non ha nella dispensa una bottiglia di passata di pomodoro: una referenza che è quasi scontato avere in casa, per una pasta dell’ultimo minuto o per dare struttura ad un piatto a lunga cottura, come un ben più impegnativo ragù.

Un prodotto su cui quindi, è utile fare un po’ di chiarezza, perché se le immagini bucoliche di pubblicità ed etichette raccontano sempre di pomodori appena colti da agricoltori felici, la realtà è spesso diversa, e Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia e parte di Euroconsumers, ha deciso di metterne alla prova ben 24, con risultati altalenanti.

Le analisi di Altroconsumo sui marchi della GDO

Partiamo dalle notizie positive: tutte e 24 le passate analizzate si sono rivelate in linea con la normativa del 2005 che impedisce l’aggiunta di acqua o elementi che avrebbero inquadrato il reato di frode. Insomma, sono tutti prodotti “veri”, fatti di solo pomodoro.

I problemi però emergono quando il punto di vista si sposta nel campo. E se le odiose questioni legate al caporalato non possono purtroppo essere verificate attraverso analisi di laboratorio, ad emergere è la presenza di fitofarmaci, in 10 prodotti su 24.

Pur se presenti in quantitativi al di sotto dei limiti di legge, in 7 di questi 10 casi si parla di sostanze particolarmente nocive, classificate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) come CMR, ossia sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e dall’Agenzia francese per la sicurezza alimentare (Anses) come interferenti endocrini, cioè sostanze in grado di alterare l’equilibrio ormonale umano.

Il caso più critico riguarda la presenza del Dimetomorf, un fungicida tossico per la riproduzione e interferente endocrino, per il quale l’Unione Europea non ha rinnovato l’autorizzazione all’utilizzo, rilevato in ben sei prodotti: Pomì, Le Stagioni d’Italia, Rosso Gargano, Le Conserve della Nonna, La Torrente e Delizie del Sole (marchio Eurospin).

Oltre a questo sono stati registrati casi di combinazione tra più pesticidi, come nel caso di Rosso Gargano che contiene, oltre al Dimetomorf, anche Spirotetrammato (interferente endocrino) e Difenoconazolo (sospetto cancerogeno), mentre Selex presenta tracce di Difenoconazolo e Boscalid (interferente endocrino).

Altroconsumo sottolinea che in nessuno dei campioni sono risultati quantitativi superiori alle soglie di tolleranza definite dalla legge europea, ma si tratta comunque di sostanze che oggetto di crescenti preoccupazioni da parte degli scienziati: da qui la scelta dell’associazione di consumatori di scegliere di penalizzare le marche in cui erano presenti.

Situazione leggermente migliore sul fronte dei pesticidi, totalmente assenti in 14 delle passate sottoposte a test, con l’unica eccezione del rame, presente in tutte le referenze e il cui uso è autorizzato anche in regime di coltivazione biologica.

I vincitori del test sono Mutti, la miglior passata di pomodoro tra le testate, insieme a Conad che è risultato essere anche il prodotto migliore per il rapporto qualità-prezzo. L’indagine evidenzia anche come la qualità non sia necessariamente legata al prezzo: anche tra i prodotti più economici si trovano alcune delle passate migliori.