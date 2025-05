La Taurina negli energy drink può favorire la leucemia? Uno studio universitario ne è convinto

Quali ingredienti magici si nascondono dietro le pozioni degli energy drink? Nessun mistero, in realtà: sappiamo bene che le sostanze principalmente ritenute responsabili degli effetti stimolanti in queste bevande sono la caffeina e la taurina. Oltre i falsi miti a lungo circolati speice su quest’ultima, ci sono verità scientifiche già note e altre venute a galla di recente; come quella dello studio pubblicato su Nature secondo cui la taurina potrebbe incentivare lo sviluppo della leucemia.

Cellule che bevono taurina

Al Wilmot Cancer Institute dell’università di Rochester (New York) stavano tranquillamente studiando i meccanismi dell’ecosistema del midollo osseo, quando si sono accorti di qualcos’altro.

Il team di ricerca, guidato da Jeevisha Bajaj, ha notato che le cellule leucemiche si nutrono di taurina, un amminoacido non essenziale prodotto naturalmente dal corpo umano e da altri animali.

Ed è proprio il midollo osseo – per la precisione un sottoinsieme di cellule normali del suo microambiente – a formare questo composto chimico, che troviamo anche in cervello, cuore e muscoli.

La nuova ricerca, pubblicata questo mese sulla rivista scientifica Nature, dimostra che la taurina è promotrice della glicolisi; in casi di leucemia, il processo favorisce la crescita del tumore. Paradossale, dato che proprio questa sostanza è spesso prescritta per mitigare gli effetti collaterali della chemioterapia.

Oltre a questo utilizzo, sappiamo bene che l’elemento chimico è anche presente negli energy drink, tanto discussi per le loro possibili conseguenze, specie sui più giovani.

Per questo motivo, il team di ricerca suggerisce di valutare con cautela la prescrizione e l’assunzione di taurina, ma c’è anche un risvolto positivo: conoscere questo meccanismo può rivelarsi un valido strumento per potenzialmente bloccare lo sviluppo del tumore, proprio impedendo alla taurina di venire a contatto con le cellule. Una scoperta non da poco per uno dei tumori del sangue più aggressivi che ci sia.