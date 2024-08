Non c’è medaglia che tenga di fronte all’etica cinese del lavoro. È quello che è successo a Zhou Yaqin, giovanissima ginnasta cinese che giusto la settimana scorsa ha vinto la medaglia d’argento a Parigi 2024. Seconda, peraltro, fra l’oro e bronzo delle italiane Alice D’Amato e Manila Esposito. Il tempo di festeggiare però è durato molto poco. Di ritorno in Cina, la diciottenne campionessa olimpica è già al lavoro al ristorante di famiglia.

Chi è Zhou Yaqin

Classe 2005 e originaria di Hengyang, provincia dello Hunan nella parte centrale della Cina, Zhou Yaqin inizia a praticare ginnastica artistica alla tenera età di tre anni. Gareggia a livello agonistico da quando ne aveva quattordici, specializzandosi negli esercizi sulla trave. Prima delle Olimpiadi 2024, aveva già conquistato un altro argento ai Mondiali di Anversa del 2023.

La notorietà però non è tanto dovuta al recentissimo successo olimpico. La ginnasta è diventata virale sui social come meme [contenuto digitale sotto forma di immagine/video con didascalia che si diffonde rapidamente sul web nda] per la sua tenerissima reazione sul podio. Nell’immagine si vede Zhou Yaqin, evidentemente all’oscuro dell’usanza di mordere la medaglia dopo la vittoria, accorgersi del gesto da parte delle colleghe italiane. E, in modo adorabile, imitarle subito con un timido sorriso.

Il post Olimpiadi al ristorante di famiglia

Finite le gare, Zhou Yaqin torna in Cina. Ma invece di festeggiare o anche solo prendersi una vacanza, la ritroviamo virale sui social per la seconda volta. Il motivo? Un video caricato sul social cinese Weibo e ripreso da X che la vede cameriera al ristorante dei genitori nella città natale. Le immagini mostrano una Zhou Yaqin completamente focalizzata nel suo compito a portare piatti e scodelle. Sarebbe quasi irriconoscibile, se non fosse per la maglietta della nazionale cinese che indossa.

In tempi velocissimi il video la ha incoronata a simbolo di umiltà e abnegazione. Fra i commenti c’è quasi solo ammirazione per la giovanissima atleta. “Questa è la prova che la disciplina è fondamentale per campioni come lei”; “L’hanno tirata su bene, in modo che rimanga umile e con i piedi per terra”; “È un’ispirazione” e ancora: “Ha appena fatto onore al ristorante della mamma, tanto rispetto”. Prima del video infatti, Zhou Yaqin aveva postato una foto sul suo account Weibo che ritraeva un muro tappezzato di trofei. E aveva aggiunto la didascalia “Consiglio a tutti di visitare il ristorante della mia famiglia”.

C’è da dire però che un pizzico di celebrità Zhou Yaqin se l’è goduta. Al ritorno in patria è stata accolta con i massimi onori, con tanto di ospitate televisive per il racconto di prima mano dei gloriosi Giochi Olimpici. Adesso la viralità e l’affetto dei fan, domani chissà, un’altra medaglia. Di sicuro l’ha già vinta nei cuori di tutti i suoi sostenitori.